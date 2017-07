El campesino que se jugó la vida como falso yihadista para rescatar a esclavas sexuales del Estado Islámico

Esta es la excelsa historia que lleva al diario El Mundo el fantástico reportero Francisco Carrión desde su base en El Cairo y que merece una lectura y todo el reconocimiento para el protagonista de la historia:

"En ocasiones iba a Mosul por la mañana. Me dejé crecer la barba y me vestía como si fuera un militante del Daesh", comenta este vecino de un pueblo próximo a la segunda ciudad de Irak. "Durante el día recogía a las mujeres y las llevaba hasta mi casa en las afueras. Allí esperábamos a que cayera la noche para escapar. Otras veces me las traían en coche". Un itinerario jalonado de puestos de control de la organización yihadista y campos minados que aún mortifica a Simon, una de las adolescentes rescatadas por el agricultor disfrazado de adláter de Abu Bakr al Bagdadi.