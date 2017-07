La podemizada Paula Vázquez sigue jugando a la demagogia absurda y recibe infinitos palos por criticar a Marca por...¡machista con Mireia Belmonte!

La presentadora de TV Paula Vázquez esta cada día más podemizada y como tal, y a falta de proyectos televisivos más importantes, está dedicándose a incendiar las redes sociales con lo que puede--Paula Vázquez: ¿Tengo que aguantar que un tío me toque el culo? A mí no me toca el culo ni mi padre"--.

La exhibición de Mireia Belmonte y el eterno debate sobre el ninguneo que algunos medios de comunicación ejercen sobre el deporte femenino le ha servido a la gallega para volver a mear fuera del fiesto--Twitter rompe en pedazos a la boba de Paula Vázquez por aplaudir el atropello de Carmena a Miguel Ángel Blanco--.

Que dice Paula Vázquez que la portada del Marca a Mireia Belmonte es machista. #EsRubiaNaturalYTontaDelBoteORubiaDeBoteYTontaNatural pic.twitter.com/0MuAkATTYA — Doña Potorro (@LadyPotorro) 28 de julio de 2017

Espero no tarden en darle un puesto en Podemos o presentar los Goya a Paula Vázquez, ha superado todas las oposiciones de merma con un 10. — Paco (@pacotor76) 28 de julio de 2017

Si Paula Vázquez sigue así de comprometida con el feminismo, acabaría ocupando su puesto soñado como novia de Pablo Iglesias — Froilán I de España (@FroilLannister) 28 de julio de 2017

Porque Vázquez ha arremetido contra el diario Marca que precisamente este 28 de julio de 2017 ha dado una lección de reconocimiento a la grandeza de la nadadora en su portada (ayuda el hecho, eso sí, de que no hay partidos importantes de fútbol, que ocupa casi todo en este país, pero al César lo que es del César)--Paula Vázquez de destapa como podemita y 'super, super fan' incondicional de Irene Montero--.

"Nos has dejado sin palabras", decía Marca, junto a una foto enorme de la campeona, que ha conquistado el oro en el 200 mariposa en el Mundial de Budapest.

Pues a Paula Vázquez le ha parecido fatal y ha cargado duramente contra Marca y de paso, se ha metido en un jardín tildando de "machotes" a los futbolistas del Real Madrid.

Enhorabuena @miss_belmont ,parece que al MARCA les has dejado sin palabras. Curioso que con los machotes les salen mogollones.Les ayudamos? pic.twitter.com/4VXv96ciej — Paula Vázquez (@PaulaVazquezTV) 27 de julio de 2017

Ha sido tal desbarre el de la presentadora que le ha caído palos de todas partes, aunque ella siga erre que erre:

De hecho hasta han cambiado el nombre del diario por el de Mireia. Para una vez que la portada es decente... un ataque un tanto gratuito — Juan Gabriel Alonso (@Juangalonso) 27 de julio de 2017

No me vengas con el conformaros ... bla bla bla (Otro sin cara 😡) que os pasa a los que dais lecciones sin dar la cara ? — Paula Vázquez (@PaulaVazquezTV) 27 de julio de 2017

Han cambiado el nombre del periódico por ella... a mí me parece buena portada. @miss_belmont increíble!! — Roberto Martin (@rocinespain) 27 de julio de 2017

Es la amnesia selectiva lo que es indignante ( nos has dejado sin palabras ?) #AmosnoMeJodas — Paula Vázquez (@PaulaVazquezTV) 27 de julio de 2017

Para eso ya le tenemos a usted. pic.twitter.com/AU2IIPI4pY — Rai (@rai_abando) 28 de julio de 2017

La verdad es q no sé qué portada/titular es mejor.....bueno, por los méritos conseguidos, si lo sé pic.twitter.com/P6zzeCotJB — Domingo M.M. (@MingoTiger) 28 de julio de 2017

Hasta el propio director del diario deportivo, Juan Ignacio Gallardo, la ha mandado a pastar por decir bobadas: