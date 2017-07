Alfonso Ussía se lanza a la yugular del Ritz por alojar a los hijastros de Maduro: "Hay que desratizarlo"

Dos cuestiones esenciales dominan este 29 de julio de 2017 en las tribunas de opinión de la prensa de papel. La primera, la exclusiva ofrecida por La Razón el 28 de julio de 2017 con los hijastros del dictador Nicolás Maduro disfrutando de los lujos asiáticos de uno de los hoteles más exclusivos del mundo, el Ritz de Madrid.

La segunda noticia tiene que ver con la salida del Grupo Parlamentario Socialista de Eduardo Madina y hay quien vaticina que no será la única dimisión que haya en estos próximos meses.

Alfonso Ussía, en La Razón, carga contra la dirección del Hotel Ritz de Madrid por permitir la estancia de los hijastros de Nicolás Maduro:

Urge el inmediato proceso de limpieza y desratización del Ritz de Madrid, y lo escribo abochornado por la decepción y la tristeza por alojar dos semanas a esos forajidos y bandidos insensibles. Los tiempos, las costumbres y las exigencias cambian con los años. Pero no tanto . Que el Ritz de Madrid permita la estancia de esa gentuza entre sus paredes nos avergüenza a quienes hemos tenido la fortuna de frecuentarlo.

El editorial de La Razón denuncia que los hijastros del sátrapa Maduro se han gastado una cantidad pornográfica en España mientras en su país, Venezuela, hay gente que no puede permitirse siquiera medio cuenco de arroz caducado:

El editorial de ABC vaticina que la dictadura de Maduro y el chavismo en general tiene fecha de caducidad:

El chavismo se ha inhabilitado a sí mismo con cada uno de los 108 muertos que ha causado en esta etapa de protestas. El final se acerca y a la dictadura chavista no le queda más que facilitar un final ordenado reconociendo su fracaso.

Ignacio Camacho revela la confesión de un socialista que asegura que echarán de menos a Eduardo Madina y asegura que este deja su escaño en el Congreso por la falta de coherencia ideológica de Sánchez:

Madina suele decir que Pedro está en el PSOE pero no es del PSOE, y creo que es una frase certera. No se puede aceptar que alguien que desprecia nuestra tradición colectiva nos dé lecciones sobre lo que es y no es ser de izquierda.