David Bustamante se harta de tanto acoso y sacude a un paparazzi

Esto ha sido una emboscada y el único objetivo era conseguir las imágenes del cantante enfadado. Si encima repartía unos puñetazos, mejor. Y lo de Telecinco los montaron a conciencia.

No hay semana en la que David Bustamante (35) o Paula Echevarría (39) no protagonicen algún titular en la prensa del corazón.

Durante los últimos meses y desde que se hiciese pública su ruptura, la pareja formada por el cantante y la actriz está en el foco mediático.

Fotógrafos y periodistas hacen guardia día y noche a las puertas del domicilio familiar del matrimonio en busca de imágenes y declaraciones.

El artista, cansado de la persecución, ha terminado hartándose de tanta presión y el pasado fin de semana se encaró con Jordi Martín, un paparazzi de Tele5 que aseguraba que Bustamante «tiene una nueva ilusión», una bailarina que conoció en un crucero.

En unas imágenes, cedidas por la cadena televisiva, se puede ver como el cantante se dirige al paparazzi en una actitud desafiante.

El vídeo es grabado desde el interior de un automóvil por parte de su novia, complice en el montaje d ela encerrona.

Tras la discusión, la presentadora María Patiño logró contactar con David Bustamante y transmitir a los espectadores cuál fue su versión de los hechos.

El cantante aseguró haberse sentido «humillado y vapuleado» por parte de Jordi Martín.

Eso explicaba la colaboradora de «Sálvame» tras su conversación con el cantante.

Sin embargo, el paparazzi también ha querido contar su versión de la historia ante las cámaras de televisión, en la que aseguraba que el artista no solo le ha pegado una patada sino que además le ha roto una uña a su novia:

«Nunca le he visto así. Yo no he buscado esta situación».