Alegato por la libertad en contra de la mordaza podemita: el columnismo patrio cierra filas en torno a Hermann Tertsch tras la cruzada de Pablo Iglesias

Tras conocerse la sentencia de un juzgado de Zamora, que condena al periodista Hermann Tertsch a indemnizar al padre de Pablo Iglesias con 12.000 euros por intromisión al honor de su familia, una gran parte del columnismo patrio ha cerrado filas en torno al de ABC.

El propio Tertsch ha agradecido el apoyo de todos ellos, que han dedicado sus respectivas columnas a poner en alerta a la población ante lo aleatorio de la sentencia.

Gabriel Albiac escribía:

Ramón Pérez Maura, bajo el título 'No callaremos', ponía en cuestión el procedimiento y ponía los puntos sobre las íes, esto es, existen sospechas y alguna que otra evidencia de que lo que se intenta es cerrar el pico al disidente:

[...]

No entraré en lo del caché, porque en el diccionario de la Real Academia Española no hay más que dos acepciones de "caché": la cotización de un artista y la distinción o elegancia de una persona. Y como el pobre Tertsch tenga que hacerse cargo de la distinción y elegancia de la familia Iglesias le aconsejo que opte por pedir conmutar la pena por una de cárcel.

Dos minutos le bastan a Ana Oramas para destrozar al "machista" de Pablo Iglesias

Ignacio Camacho, compañero de tribuna de Tertsch, escribía 'Sobre lo veraz y lo inexacto':

Federico Jiménez Losantos hacía remover conciencias y los cimientos de las redes sociales con su artículo de apoyo a Tertsch en Libertad Digital:

¿Niega estos hechos la sentencia zamorana? No, se acoge a una excusa técnica de Iglesias II: que Iglesias I, el chequista, fue condenado a 30 años por rebelión militar y no por los crímenes cometidos junto a su cuadrilla, denunciados y respaldados por testigos. ¿Y por qué no denunció Iglesias II a lagaceta.es ni a Villafranca hoy, sino, tiempo después, a Hermann Tertsch y al ABC? Pues porque no se trata de defender el honor, si honor tuviera el delito, sino para meter miedo a los críticos de Iglesias III.

Santiago González decía en El Mundo que:

Este está volviendo a ser un oficio arriesgado. Hay que destacar la actitud del diario ABC al recurrir la sentencia. Tertsch se vería en un problema si no contara con el respaldo de su medio.

Para afrontarlo con dignidad y con toda la seguridad posible, debería instituirse un Comité de Seguridad Informativa, ante el que los periodistas en nuestros variados oficios pudiéramos presentar nuestras crónicas, entrevistas y artículos de opinión, tal como se hacía en la dictadura, entre 1938 y la Ley de Fraga que suprimió la obligatoriedad de la censura previa y aquella figura que se llamaba ‘consulta voluntaria'.

A mí ya me gustaría contar antes de publicar este comentario con un buen Comité de Salud Informativa, quizá una docena de jueces para la democracia, con la encomienda de ‘Táchese lo que no proceda', que va estando uno muy mayor para disgustos. Mientras, seguiremos haciendo lo que sabemos. Como dice Pérez Maura ‘no nos callarán'. Quevedo hace ya cuatro siglos: "no he de callar, por más que con el dedo". La libertad de expresión es lo que tiene, que una vez que se le coge el tranquillo ya no te callan ni atiborrándote de polvorones.