Alfonso Ussía se descojona a mandíbula batiente de Maradona en un artículo impecable

Inconmensurable artículo de Alfonso Ussía este 10 de agosto de 2017 en el diario La Razón. El ilustre escritor deja hecho unos zorros a Diego Armando Maradona tras su última ocurrencia, ser un soldado de Nicolás Maduro.

Arranca así:

Diego Armando Maradona se ha ofrecido a vestir el uniforme bolivariano para combatir al imperialismo. Le han crecido, de golpe, todos los enanos a Maduro. Intelectualmente, Maradona es una desdicha, y socialmente, un deshecho. Lleva al Ché Guevara en el alma -el asesino psicópata argentino cuya muerte tanto agradó a Fidel Castro-, al castrismo en el pecho y ahora al tirano bolivariano en su arrojo militar. Ha ganado millones de dólares y los ha perdido. Maduro le puede compensar los millones y la cocaína, que son sus obsesiones anticapitalistas. Me lo decía un gran amigo argentino, vecino de la Recoleta. «La tragedia de Maradona es que, cuando habla, hace inteligente a Valdano.Y no se trata de una tragedia de dos, sino de toda la República Argentina».

Recuerda Ussía que Maradona, más allá de un buen jugador, ha sido y es una estafa permanente:

Hasta se compadece de Maduro por tremendo elemento:

No siento ni un gramo de afecto por Maduro, la ladrona de su mujer, sus hijos narcotraficantes, sus generales multimillonarios y sus sicarios cubanos o venezolanos que asesinan en las calles a quienes exigen la vuelta de la libertad y la democracia plena. Al contrario, siento un desMaradona? precio profundo por todos ellos. Pero éste se me antoja demasiado castigo, aún mayor que su expulsión de los organismos internacionales.

Y cree que el sátrapa bolivariano no va a poner en manos del astro argentino su proceloso negocio relacionado con el narcotráfico:

No creo que Maduro, que tiene tan bien distribuido el negocio de la cocaína entre sus altos mandos, le asigne de gracia un generalato al lerdo de Maradona. Con Maradona de general, el régimen comunista venezolano puede caer en cinco días, porque el sábado y el domingo los invierte viendo partidos de fútbol. Leo la noticia: «A pesar de la heroica resistencia de la brigada popular al mando del general Maradona, siete submarinistas desarmados de las Islas Bermudas ocuparon el puerto de La Guardia». Iban a pescar meros y conquistaron el puerto. «Al huir hacia Caracas, el general Maradona sufrió un patatús al intentar ascender por el monte Ávila. Ingresado en el único hospital de Caracas que todavía tiene medicinas, fue expatriado con todos los honores a su nación natal, Argentina, llevando en el pecho la Gran Cruz de Cilia Flores, la más alta distinción militar que se concede enVenezuela desde la Constituyente».

Y remacha:

Maduro es una bestia, pero no tonto. No creo que acepte al osado soldado Maradona en el seno de su Ejército. Además, que Maradona no es de fiar con las mujeres, y en el Ejército Bolivariano abundan. Maradona es machista, como buen comunista, y fecunda con gran facilidad las semillitas del amor. Un Ejército embarazado es de fácil camino hacia la rendición. Que se prepare Maduro a lo peor. Con Maradona de soldado, Venezuela recuperará su libertad.