Mamarrachadas vascas: Luis Fonsi, vetado por machista de unas casetas de fiesta plagadas de fotos de asesinos de ETA

'Turismofobia'. Esa es la palabreja de moda en este verano y el tema del que se ocupan esencialmente las tribunas de opinión de este 10 de agosto de 2017, aunque no es el único asunto que requiere la atención.

También hay alguna reflexión sobre la última mamarrachada perpetrada en el País Vasco, prohibir en las fiestas las canciones de Luis Fonsi, Maluma o Enrique Iglesias a la par que se exhiben fotos de terroristas en esos mismos locales.

Fernando Sánchez Dragó, en El Mundo, no se pone del lado de Arrán, esos cachorros de la CUP, pero considera que debe haber regulación en el sector turístico:

España siempre ha sido zona de sequía y más que lo será a medida que el cambio de la meteorología la desertice. ¡Ochenta millones de turistas sudorosos y sedientos que se duchan a diario (o no), chapotean en las piscinas, lavan sus ropas (o no) y trasiegan cervezas, refrescos y sangrías a granel! Hagamos algo. ¿Cuotas? ¿Cribas? ¿Interrogatorios? ¿Tasas? Lo que sea. ¡Arran no! ¡Turismo tampoco!