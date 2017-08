Pilar Rahola: "Quiero ver un 'basta ya' de los musulmanes en España"

El portal Infobae recoge unas duras palabras de Pilar Rahola posteriores a los atentados del yihadismo en Barcelona y Cambrils.

Esta ferviente independentista -en Radio Mitre- hace un emotivo y acusador relato de lo sucedido y pide a los musulmanes en España que condenen con energía la masacre pepetrada por terroristas islámicos en Cataluña:

Esta es la transcripción del audio de Radio Mitre, que se puede escuchar pulsando aquí:

Pongámonos en la mente de los asesinos.

Se levantaron ayer por la mañana. Probablemente rezaron a los suyos. Pero no es un Dios bueno, es un Dios de muerte. Y no me refiero al Dios de los musulmanes, que evidentemente es un Dios bueno, como todos los dioses. Me refiero a la interpretación malvada de un Dios perverso que hace el yihadismo.

Rezaron a su Dios. Quizás se despidieron por si acaso de su familia. Subieron a una furgoneta. Tomaron rumbo hacia la Plaza Cataluña. y de golpe miraron La Rambla llena de gente. Un día de agosto. Solecito. Calor. Había niños, había abuelos, había madres.

Y aceleras, te pones así, en la furgoneta... Y vas haciendo zigzag, vas haciendo "eses" para poder atropellar al máximo de gente. "A ese niñito voy a matarlo, a esa mujer, ese otro niño con su heladito, ese cochecito".

¿Tu sabes lo que significa eso? Es la destrucción absoluta del ser humano. Es decir, no es que pongan una bomba y no vean a las víctimas, es que los miraban a la cara y aceleraban para matarlos. ¿Cómo se destruye hasta ese punto el alma humana para matar de forma tan brutal?

Entonces, me preguntas cómo estoy. Indignada con la humanidad cuando llega a ser la perversión más absoluta. Dolida por la gente que ha muerto, rabiosa por las ideologías del mal, y activada, fuerte y valiente como todos aquellos que luchamos contra esto.

Ellos quieren que tengamos miedo, no lo van a conseguir. Cada atentado nos refuerza en nuestras convicciones y en nuestros valores. De manera que pierden siempre. Nos matan, pero pierden ellos.

Para completar la nota y aportar datos sobre lo que opina Pilar Rahola, recogemos aquí algunas de las frases textuales que escribe en su libro 'La república islámica de España'.

La república islámica de España



Sin asomo de corrección política, Rahola denuncia el totalitarismo y los ataques contra la libertad que pretende imponer el fundamentalismo islámico que se abre camino en España, y reivindica a aquellos musulmanes que aman la libertad.

Fanatismo.

"Para los detentores de una interpretación fanática del islam, que usa a Dios como munición para dominar los cerebros y conquistar las almas, y que practica un auténtico oxímoron, el de conciliar a Dios con el nihilismo más destructivo (...), para estos gurús totalitarios (...) el Corán no se interpreta. El Corán es rígido e inamovible. El hombre es superior a la mujer. El cruzado, el judío y todos los infieles deben ser sometidos. El islam ha de regir las leyes civiles. El islam ha de dominar la tierra. Debe hacerlo con la yihad, tanto si es la yihad de la palabra, como si es la yihad de la espada, como ambas. Quien no piensa así y es musulmán es blasfemo".



Falsos interlocutores.

"Se da por hecho que los interlocutores con el islam son ese grupo de imanes barbudos, misóginos y generalmente radicales que monopolizan la voz de un mundo enormemente rico en matices y acentos".



Odio al islam.

"Son justamente quienes hablan de blasfemia, anatema y odio los que más odian el islam, por mucho que digan defenderlo. Lo odian cuando esclavizan a sus mujeres. Lo odian cuando violentan los cerebros de sus jóvenes. Lo odian cuando fanatizan, reprimen, enseñan a odiar y, a lo largo de un camino sin salida, envían a miles de personas a la muerte".



Misoginia.

"Quienes defienden esta situación de segregación femenina son agentes de una misoginia violenta y primitiva que causa un dolor insufrible a millones de mujeres musulmanas".



Miedo.

"No puedo escribir muchas de las cosas que me han contado mujeres musulmanas de algunas zonas periféricas de Barcelona, porque no he encontrado a nadie que se atreviera a poner su nombre tras un testimonio o una cita. A escondidas, mil historias. Negro sobre blanco, el silencio".



La expansión del salafismo.

"Es una de las corrientes más activas del radicalismo islamista. Salt, Vilanova, Reus, Sant Boi, Rubí, Torredembarra, Mataró, Roda de Barà, Lleida, Valls, Cambrils, Calafell, Cunit, Sant Boi, Tarragona (epicentro del salafismo), Badalona, Santa Coloma, y Barcelona misma - auténtico hito a conquistar-serían las ciudades catalanas donde desarrollarían tareas de captación y de proselitismo".



Los takfires.

"Quien dio cuerpo organizativo a los takfir fue un cirujano egipcio que con los años sería uno de los hombres más buscados del planeta, Ayman al Zauahiri, la mano derecha de Osama bin Laden, responsable de centenares de atentados y por cuya captura el FBI ofrece 25 millones de dólares de recompensa. (...) Este movimiento, extremo y muy violento, está perfectamente implantado en el Estado español, según el CNI, y tiene cinco mezquitas en Barcelona, dos en Valencia y la citada en Melilla".



Perseguidos.

"Si abrimos el mapa entero del islam, la lista de intelectuales, periodistas, escritores y creadores que han sido perseguidos y que lo son actualmente por el mero hecho de pensar libremente, llenaría todas las páginas de este libro. Y en algunos casos, como es bien sabido, lo han pagado con la propia vida".



Clérigosradicales.

"Mohamed Mrabet Fahsi, el hombre acusado y condenado por la Audiencia a siete años de cárcel por ser miembro de esta célula terrorista que habría inculcado la yihad y habría estado relacionada con suicidas en Iraq - la más importante desarticulada hasta el momento en el Estado español, según la policía-,se encuentra en libertad y ha recuperado el papel de liderazgo de la comunidad islámica de Vilanova i la Geltrú".



El líder de Barcelona.

"Taoufik Cheddadi fue detenido en el marco de dos operaciones policiales contra el yihadismo en Catalunya (...) Pero no se logró ninguna prueba contra él. Actualmente es el líder carismático de los musulmanes en toda la zona de Barcelona y parte del Maresme".



La mezquita de Lleida.

"Su imán Abdelwahab Houzi nació en Marruecos y lleva casi diez años ejerciendo de imán en Lleida. Está considerado por los servicios de inteligencia españoles como uno de los líderes del top ten de clérigos radicales salafistas que predican en España. Tenía una denuncia por poligamia y maltrato, que ha sido retirada después de que la mujer la retirase repentinamente y se marchase al extranjero (...) Fue denunciado a los asistentes sociales porque sus hijos no estaban escolarizados.



Al preguntarle por la negativa a ser entrevistado por la periodista, llegó a decir: "Ella debía haberme respetado, pero no lo hizo al presentarse ante mí maquillada, por eso me sentí provocado".



La carne halal como ejemplo.

"En el mismo país donde se ha prohibido la tradicional fiesta del cerdo, con siglos de antigüedad, porque era una fiesta considerada cruel con los animales, se permite un método importado, de evidente crueldad, que se impone por la fuerza del lío mental que tenemos respecto a los límites de las propias leyes, cuando el islam las pone en cuestión".



El petro-islam.

"El petróleo se ha convertido en una eficaz arma de destrucción masiva de derechos fundamentales, el obstáculo más útil contra cualquier posibilidad de apertura y el oxígeno que ha alimentado la proliferación del wahabismo y del salafismo en todo el mundo".



El largo brazo de Arabia Saudí.

"Tras la inmensa mayoría de imanes salafistas que predican su sociedad medieval en las mezquitas de Occidente está el apoyo, la logística y la financiación de Arabia Saudí".



Sobre las mujeres violadas.

"Para ser considerada inocente una mujer violada debe demostrar buena conducta... El islam exige que mantenga su decencia y no abra la puerta al mal... Para ser absuelta, debe demostrar que no ha sido quien ha hecho posible su desfloración... El hombre que la ha violado debe casarse con ella, porque así reduce su sufrimiento, la consuela y la compensa por haber perdido su bien más preciado, su honor" (así piensa Yusuf al Qaradawi, alma espiritual de la Qatar Foundation).



El Barça y la Qatar Foundation.

"Es una compra en toda regla de los valores deportivos de un club, a favor de la apología de una tiranía islámica (...) El caso Barça es una vergüenza completa, redonda, integral. Yes también el paradigma de una forma de actuar que no mira el color de la ética cuando ve el color del dinero".



El buenismo es un problema.

"Entre el ´buenismo´ de muchas familias de la izquierda y el ´malismo´ de muchas familias de la derecha, los errores se acumulan para fortuna del radicalismo. Porque los radicales no aman nuestros derechos. pero conocen como nadie nuestras debilidades".



El burka.

"Fruto del más absoluto desconocimiento, el lío de conceptos, el paternalismo mal entendido o, directamente, la estupidez, algunos líderes occidentales defienden el uso de cárceles textiles como, por ejemplo, el niqab o el burka de las chicas musulmanas en Occidente, apelando a la libertad individual, hacen abstracción de lo que es fundamental: que la libertad individual no existe en el fundamentalismo y que detrás de un niqab siempre hay una organización salafista que lo impone".



Radiografía.

"Los musulmanes representan alrededor del 20% de los extranjeros residentes en España. La mayoría son suníes, que practican el sufismo, la corriente pacífica, espiritual y mayoritaria en el Marruecos rural y, por tanto, la mayoritaria de los musulmanes españoles. Pero desde hace unos años el fenómeno del radicalismo, en todas sus ramas, ha entrado con fuerza, especialmente las varias acepciones del salafismo".