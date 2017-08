Para los que aún no se han enterado: "No es terrorismo, es guerra, una guerra a muerte e intemporal"

Lo escribió Gabriel Albiac para ABC y ahora queda reunido en el volumen 'Alá en París', en referencia directa a los atentados en Francia en la revista Charlie Hebdo y en la masacre de 2015 en Bataclan. Y son contundentes y brutales. A la caza del conductor asesino de La Rambla, el único fugado de los atentados en Barcelona:

No es terrorismo. Es guerra. Ya está bien de eufemismos. Que llevan al desastre. Sólo. Es una guerra, en la que el parapeto fronterizo del Mediterráneo se ha disuelto. Es una guerra que está aquí, en todos y cada uno de los países de una Europa fuertemente islamizada (...) una guerra de religión, conforme a las reglas de sumisión que atan al musulmán a un Alá cuyos mandatos constituyen la única ley mundana.

La idea la trae este 19 de agosto el columnista de El Mundo, Fernando Palmero, y rescata más contundente texto de Albiac. Menos mal que no todos los generadores de opinión se muestran ciegos ante el momento beligerante que nos toca vivir. Isabel San Sebastián no quiere responder al terror con flores: "Es una guerra ¡A ganar!":

No hay, en el islam, historia. El Corán exige un mundo para el cual no exista el tiempo. Porque vive en la eternidad de Dios. El islam es un anacronismo que no tiene cura (...) La matanza entre el ejército iraquí y el Estado Islámico es sinécdoque de la guerra de Irán contra Arabia Saudí y los Emiratos; la cual guerra es metonimia de un combate teológico que se abre con la batalla de Kerbala en el 680 donde el islam entra en guerra contra sí mismo: chiíes contra suníes. Es una guerra a muerte. Intemporal".