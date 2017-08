Nuevo ridículo de la CNN: rotula a Romeva como "ministro catalán de Exteriores"

Poco queda del prestigo de la estadounidense CNN, una cadena de información global que en los últimos años se ha dedicado a hacer proselitismo progresista. Por eso no llama la atención que no sepa ni a quién entrevista, o al menos qué cargo ocupa la persona con la que habla.

Cuenta ABC que a eso de las cinco de la tarde de este 20 de agosto de 2017, conectó en directo con Barcelona para entrevistar a Raül Romeva, que ejerce de consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat de Cataluña, cargo que la CNN resumió en un rótulo como «ministro catalán de Asuntos Exteriores» (en inglés, claro).

Cataluña no tiene ministros, tiene consejeros, como el resto de los gobiernos autonómicos de España. No casa ese error con lo ocurrido días antes, cuando la misma cadena conectó con la comparecencia del consejero de Interior, el también muy separatista Forn, que hablaba en catalán. Duró quince segundos la conexión: «Lo siento, tenemos que cortar, no tenemos traductor de ese idioma». Rótulo errados y falsos sí les quedan.