Público se traga un bulo conspiranoico sobre el atentado de Barcelona y el ex etarra Boye se burla: "¡Vaya nivel!"

Los apoyos mediáticos de Podemos andan a garrotazo limpio. Todo comenzó cuando los periodistas estrella del diario Público, Carlos Enrique Bayo y Patricia López (los Inda y Urreiztieta del diario de Roures) publicaron la siguiente noticia: "Una agencia de espionaje de EEUU contactó con el asesino de las Ramblas el 31 de julio".

Los periodistas atribuían a unos supuestos espías del Exeintel Group, el hecho de haber lanzado una "Alerta Roja" internacional tras hacerse pasar por yihadistas y engañar a Younes Abouyaaqoub por Telegram.

La nota iba acompañada de capturas de Telegram (luego cambiaron y dijeron que era WhatsApp) con los dialogos con el terrorista islámico que con una extraña sinceridad revela sus planes a unos desconocidos.

Cuando le preguntaron a Bayo de dónde se había sacado a la agencia de espías respondió linkeando a una cuenta de Twitter... ¡con tuits de hadas!

