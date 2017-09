Salvaje linchamiento de las hordas separatistas a Enric Hernández por haber dejado a los Mossos con el culo al aire

El director de El Periódico de Catalunya, Enric Hernández, es el nuevo enemigo público de los patriotas catalanes tras la publicación de la exclusiva sobre cómo la CIA alertó el 25 de mayo 2017 a los Mossos d'Esquadra sobre un posible atentado en Las Ramblas de Barcelona.

"Pena de muerte" y amenazas similares es lo que a estas horas le está cayendo a Hernández en Twitter por parte de las hordas separatistas por haber dejado a los Mossos con el culo al aire. Hernández ha tenido que salir a la calle escoltado por los Mossos.

Esta es una muestra de los mensajes de linchamiento de algunos descerabrados en Twitter pidiendo su muerte civil por ir contra la patria catalana. El precio de la disidencia en Cataluña.

El que jo pregunto, no es pot denuciar per delicte penal al @Enric_Hernandez ?La llibertat d'informació no té res a veure amb el que fa ell.