ABC despelleja a 'Cocomocho' por la bajeza y la inmoralidad de haber jugado con la vida de millones de personas

Cataluña hasta en la sopa. Antes de las vacaciones de agosto ya advertimos que lo catalán iba a ir in crescendo en esta sección del repaso de las tribunas y editoriales de la prensa de papel. Y, desgraciadamente, tras el atentado yihadista de Barcelona y las aviesas mentiras vertidas desde la Generalitat de Cataluña el foco se ha quedado fijo en esa región. Este 2 de septiembre de 2017 hay más ración de mentiras 'made in' Puigdemont y compañía.

Luis Ventoso, en las páginas de ABC, se hace las preguntas del millón y considera que son las mismas que deben estar haciéndose a estas alturas los catalanes de bien:

Ramón Pérez-Maura se acuerda del 11-M del 2004 y como aquí, tras demostrarse las mentiras de la Generalitat respecto de las advertencias que sí había recibido de la CIA respecto a un posible atentado yihadista, nadie dimite ni le cuesta el puesto:

¿Recuerdan el «¡Merecemos un Gobierno que no nos mienta!» de 2004? Ha quedado claro que sobre la información de la CIA han mentido en declaraciones a los medios de comunicación el presidente Puigdemont, el consejero Forn y el jefe de los Mozos, Trapero. ¿Existe algún país democrático en el mundo en el que una mentira de esta trascendencia pueda pasar sin que le cueste el puesto a quien la dice?

Juan Manuel de Prada considera que los adeptos al régimen separatista catalán seguirán erre que erre empeñados en golpearse contra la realidad:

El editorial de ABC llama irresponsable a la Generalitat catalana por su bajeza al haber jugado con la vida de millones de personas:

Tratar de matar al mensajero, como ahora hace la Generalitat tras hacerse públicas las advertencias de la CIA, es de una inmoralidad política insoportable. Exigir a estas alturas la dimisión de Puigdemont es inocuo. Son demasiados los motivos por los que ni siquiera debió nunca llegar a la Generalitat. Pero ahora, tomar como rehenes de una mentira a todos los catalanes y al resto de españoles refleja que el independentismo ha hecho de la mentira y la manipulación un modo de vida.

Mayor irresponsabilidad no cabe si su objetivo no solo consiste ya en romper España, sino en jugar con la seguridad de millones de personas como si sus vidas fuesen irrelevantes. No tiene límite la bajeza con que la Generalitat utiliza el terrorismo para obtener algún tipo de rédito político.