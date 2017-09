Alfonso Rojo: "Muy fanático habría que ser para no mosquearse con los ineptos y mentirosos de Colau, Trapero y Puigdemont"

Colean las consecuencias de los atentados en Barcelona y como los políticos de esos lares se empeñan en parapetarse en burdas mentiras para no hacer lo único decente que les quedaría por hacer, dar un paso al costado. Esta es la cuestión que más ocupa y preocupa este 3 de septiembre de 2017 a los editorialistas y columnistas de la prensa de papel.

Alfonso Rojo, en La Razón, tiene claro que los dirigentes catalanes se han dedicado a tomarle el pelo a los ciudadanos con el atentado en Las Ramblas de Barcelona:

Antonio Burgos, en ABC, le mete una buena tunda a Puigdemont por hacer el bufón:

¿Dónde están ahora los que callan y no dicen que "los catalanes no se merecen un gobierno que les mienta"? Pues están entretenidísimos con la charlotada del bombero pirómano del macho de fregona en la cabeza, que divierte al personal con el número de la desconexión y la transitoriedad, la elección de los jueces a dedo entre los adictos a su régimen, la negativa a pagar la deuda con Madrid y otros números de la cabra que serían, eso, de risa, si no encerraran nada menos que la tragedia de la Unidad de España.

Jon Juaristi entiende que la manifestación de Barcelona, como otras, tiene el efecto contrario al que se persigue:

El diario El País se hace una serie de preguntas en su editorial sobre los fallos que motivaron los atentados en Barcelona el 17 de agosto de 2017:

Pero los fallos posiblemente mayores, ya no en términos de inteligencia sino operativos, fueron los que rodearon la explosión en Alcanar, en la que murió el propio Es Satty. ¿Cómo fue posible que unos forasteros de la urbanización acumularan tanto material explosivo durante tantos meses sin que levantaran sospechas? ¿Por qué no se había indagado quién había ocupado esa casa? ¿Por qué no se relacionó inmediatamente la explosión del 16 de agosto con un posible preparativo de atentado, cuando la alerta estaba en grado 4 de 5 y había un alto riesgo en Cataluña? ¿Es cierto que no dejaron actuar a los Tedax de la Guardia Civil? ¿Y por qué? ¿Habría dado esto otra velocidad a la investigación?