Javier Marías da en el clavo y donde más duele a las feministas radicales: "Las monjas de toda la vida están triunfando ahora"

Tiene la ventaja Javier Marías de que puede decir lo que le viene en gana, y tiene también la ventaja de que al no usar las redes sociales no tiene que aguantar el linchamiento al que le someten los de siempre, que esta vez andan revolucionados por la opinión del escritor y articulista sobre las nuevas feministas--Las hordas feministas caen encima de Javier Marías por meterse con Gloria Fuertes --.

Marías reconoce en una entrevista concedida al diario El País con motivo de la promoción de su última novela, 'Berta Isla', que tiene un artículo pendiente "que además caería fatal", anticipa, "que lo tendría que titular algo así como 'El triunfo de las monjas'. Y explica:

Las monjas de toda la vida están triunfando ahora, bajo otro disfraz, pero con los mismos objetivos: que no haya besos, que no haya escotes, que no haya minifaldas. Te dicen que ahora es por buenas razones. Mire, no, bajo la apariencia de buenas causas se reprime como en tiempos de Franco. Pues si llamo monjas a las que propugnan todo esto...