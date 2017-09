ABC despelleja a Ada Colau por su vergonzosa ambigüedad institucional con el referéndum separatista

Cataluña, sí, otro día más...y van no sé cuántos, que toca abrir esta sección con la cuestión de los Puigdemont, Junqueras, Gabriel, Colau y un largo etcétera de la tribu separatista que amarga a cualquier persona de bien el primer café del día. Pero es lo que toca.

Y este 9 de septiembre de 2017 las tribunas de opinión vuelven a incidir en el mismo tema, el de la consulta catalana.

El editorial de ABC pone en manos de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, la responsabilidad de que el referéndum separatista sea o no un fracaso:

Resulta alarmante la calculada equidistancia de la alcaldesa de Barcelona, que aún no ha descartado colaborar con los separatistas. Colau ya ha demostrado ser una oportunista proclive a la independencia de Cataluña. Por eso, su ambigüedad institucional es vergonzosa. Si los ayuntamientos de Barcelona y de su área metropolitana plantan cara a Puigdemont, el intento de sedición está abocado al fracaso.

Luis Ventoso ejemplifica por qué no se podía dialogar con los separatistas catalanes:

No había que ser Isaac Newton para concluir que es imposible dialogar con un frontón, que no cabe pastelear con quién ha proclamado que se apresta a romper tu país. Pero el cándido y dulce buenismo perseveraba en el error (el gran Sánchez aún sigue subido a la burra).

Ignacio Camacho recuerda que el artículo 155 de la Constitución es simplemente un mecanismo de autodefensa para el Gobierno frente a quienes pretenden romper España:

Salvador Sostres observa un victimismo continuo en los catalanes:

La idea de que España nos odia, nos perjudica, nos hace trampas y nos roba ha promovido no sólo un catalanismo sino una sociedad catalana ajena a la autoexigencia, narcisista, autocomplaciente, que está tan persuadida de tener razón que la menor discrepancia la ve como un insulto o como una traición, como el sonido del silbato de Guruceta o los cañones del duque Berwick justo antes de que capitulara Barcelona.

La Razón, en su editorial, no tiene la menor duda de que el siguiente paso de los separatistas es la algarada callejera:

En El País, un tal Julio Llamazares considera que lo que están anticuadas son nuestras normas y que, miren ustedes por donde, hay que dejar decidir a los catalanes:

En una democracia la aplicación de la ley es un principio sine qua non, pero las leyes se pueden cambiar, puesto que están al servicio de los ciudadanos y no al revés. n su preámbulo a La guerra civil española, el británico Antony Beevor afirma que los principales problemas a los que el Gobierno de la Segunda República se enfrentó eran la reforma agraria, las relaciones con el Ejército y con la Iglesia y el separatismo catalán y vasco. No puede ser que un siglo después sigamos en el mismo sitio.