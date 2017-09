Alfonso Ussía le mete un palo a Marhuenda y dos hostias al "gilipollas y majadero" de J.J. Benítez

Alfonso Ussía, como cualquier trabajador que se precie, no va a hablar mal de su empresa y menos aún en el propio medio, en La Razón...a no ser, claro está, que haya una razón que justifique la andanada.

Y el columnista del diario de Planeta tiene un motivo para criticar al director de su medio, Francisco Marhuenda, por no haber estado más atento al insulto que el escritor J.J. Benítez vertió sobre él en una entrevista en La Razón el 8 de septiembre de 2017.

El literato, hablando sobre el propio periódico, decía lo siguiente:

Antes leía más La Razón. Lo que me gustaba del periódico era la confección, lo que ahora se llama el diseño, me parece muy dinámico y atractivo. También he leído muchas veces la última página de Alfonso Ussía, pero no estoy de acuerdo con él porque es muy yihadista.

Ussía, frente a esta sarta de bobadas, contestó este 10 de septiembre de 2017 en la contraportada de La Razón:

Subraya Ussía que:

Creo que si algo he demostrado en los últimos años de La Razón es que, aún temiéndolos, jamás he administrado mi miedo al escribir del terrorismo islámico, de la brutalidad del yihadismo, y de la estupidez de interpretarlo con benevolencia. Los entrevistados en mi periódico pueden calificarme con más dureza que yo mismo. Siempre defenderé la libertad de expresión y de opinión, pero no la de la infamia. El insulto también es un arte literario, y en él se cobijaron hasta los grandes poetas de nuestros Siglos de Oro, y los maestros satíricos desde Marcial a don Manuel del Palacio pasando por Foxá y Jaime Campmany. El insulto con talento puede resultar luminoso. Pero la infamia, no. Y he leído en mi periódico una entrevista al escritor J.J. Benítez - Juan José, Julio Jaime o Julio Jesús-, en el que dice que soy yihadista. Es lo mismo que calificarme de etarra. Y leerse como yihadista en el propio periódico, en tu casa, sienta bastante mal. Porque el yihadismo asesina, el yihadismo tortura, el yihadismo secuestra y el yihadismo desea la destrucción de nuestra sociedad para devolvernos al siglo XI.