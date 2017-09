Isabel San Sebastián deja a la altura del betún a Carmena y Colau por ser las perfectas cobardes del separatismo

Jaime González se parte de risa ante la nula repercusión mediática de la conferencia de Artur Mas en Londres:

Artur Mas estuvo ayer en Londres trabajando por la causa. Su conferencia, bajo el título ‘The Right of Catalonia to Decide its future', concentró a un puñado de partidarios que no logró abarrotar la sala, pero que al menos sirvió para que el expresident no disertará en soledad. El Daily Star llevaba ayer en su interior una espeluznante pelea de rinocerontes en Suráfrica. ¿Una metáfora del choque España-Cataluña? Que va. Ni rastro de Artur Mas, aunque todo se andará.