Galiano cierra la revista 'Papel', el suplemento dominical que fue a la contra del diario El Mundo

Antonio Fernández Galiano y Urbano Cairo han vuelto a sacar la tijera de podar en Unidad Editorial y ha ordenado el cierre de la revista 'Papel', el suplemento dominical que acompañó al diario El Mundo durante los dos últimos años.

Según ha desvelado la agencia EFE, la medida esta vez no será tan dramática puesto que la compañía, que no ha dado ninguna explicación a la decisión de cerrar 'Papel', jura y perjura que el equipo que la conformaba seguirá ligado a la empresa.

La decisión no coge a casi nadie por sorpresa. Periodista Digital ya adelantó el pasado mes de marzo de 2017 que la editora de El Mundo no ponía la mano en el fuego por su suplemento de los domingos en un contexto de rumores que vaticinaban el cierre, más tarde o más temprano, de la revista--Vuelve la incertidumbre en torno a la revista 'Papel': Unidad Editorial no pone las manos en el fuego por su futuro--.

La fuga precipitada del que había sido desde entonces su director, el periodista procedente de laSexta Javi Gómez, poco después, rumbo a la refundada Telemadrid, no ayudó a calmar las aguas.

Como era de esperar, la red se ha llenado de mensajes de queja por la decisión de la empresa, que por otra parte la toma conscientes de que no habían logrado su objetivo, puede que sí en calidad, pero no en cantidad (de ventas) ni en influencia.--'Papel' sobresalta al lector de 'El Mundo' encumbrando a Revilla--.

Pues cierra @Papel_EM. Da pena, pero ha molado. Curré con amigos en un producto q me enorgullece y conocí a Bertín. Qué más puede pedir uno? — Iñako Díaz-Guerra (@InakoDiazGuerra) 15 de septiembre de 2017

Cierra @Papel_EM. El mayor abrazo al mejor equipo de la prensa española. Fue bonito. Fue diferente. Fue PAPEL. Y fue un orgullo dirigirlo. — Javi Gómez (@javigomezTV) 15 de septiembre de 2017

Ha sido divertido hacer @Papel_EM. Jodidamente divertido.

Dos años entre amigos haciendo algo que nos encantaba.

Vendrán más cosas. — Abraham P. Romero (@AbrahamRomero_) 15 de septiembre de 2017

Cierra @Papel_EM, la única publicación en papel (valga la redundancia) que compro, leo, disfruto y guardo desde su número uno. #GraciasPapel — Manuel (@mafraduto) 15 de septiembre de 2017

Ánimo a la gente que hace @Papel_EM Muere otro buen producto, pero nos queda un consuelo: seguiremos disfrutando de sus grandes periodistas. — Alfredo Matilla (@AlfredoMatillaG) 15 de septiembre de 2017

Cierta @Papel_EM ánimo a los compañeros y gracias por generar un oasis para el reportaje y la crónica. Otro día triste para la prensa. — Carlos Torres (@carlosaspe) 15 de septiembre de 2017

Pocas revistas en España dedican espacio a reportajes y fotos como hace @Papel_EM. Una pena. Ánimo a todo el equipo, @gonzalosuarez. — Víctor M. Olazábal (@Vic_Olazabal) 15 de septiembre de 2017

'Papel' resultaba cara de hacer (mimaba el producto y la imagen, donde no se reparaba en gastos para lucir las fotografías a todo color) porque cuidaba el producto estético y apostaba fuerte por el reportaje pero en el fondo y en la forma daba la sensación que su línea editorial iba en demasiadas ocasiones a la contra del periódico El Mundo.

A García Cuartango, anterior director, no le entusiasmaba, y a Paco Rosell, su sustituto, está claro que tampoco y no es de extrañar que no haya movido un dedo cuando los directivos hayan decidido por fin ordenar su deceso--Ridículo del suplemento 'Papel': otorga trato de 'experto' al periodista que no sabía quién era Copérnico--.

'Papel' dejará de llegar al quiosco este mismo mes de octubre de 2017 tras superar la cifra de 100 números. Fue un proyecto del exdirector de El Mundo Casimiro García-Abadillo, por lo que es un fracaso que habría que atribuir al que fuera sustituto de Pedrojota Ramírez, hoy a los mandos de 'El Independiente'.

Fue este quien se empecinó en hacer un suplemento en sustitución del histórico 'Magazine' de El Mundo (después de 14 años ) con firmas que buscaban captar a un público de centro-izquierda, entre ellas Ana Pastor, Carlos Alsina, Mamen Mendizabal o el mismo Javier Gómez que venía de laSexta.