Soraya, este es tu 'amiguito' Junqueras: un impresentable que ahora se jacta de no rendir cuentas al Estado

Una jornada más, la de este 15 de septiembre de 2017, toca hablar de Cataluña y del nuevo o nuevos pasos dados por los separatistas. Ahora es Oriol Junqueras el que se pone chulo y se niega a remitir las cuentas semanales al Ministerio de Hacienda. Este es el tema principal que podrán leer en las tribunas de opinión de la prensa de papel.

Federico Jiménez Losantos, con cierta sorna, se despacha en las páginas de El Mundo contra el temor de Pablo Iglesias a que el Gobierno de España decrete el estado de excepción para aplacar lo que está sucediendo en Cataluña:

Tranquilo. Yo padecí los del tardofranquismo y no había policías disparando a los jóvenes en las aceras, como en su Venezuela.

El editorial de El Mundo es claro a la hora de decirle al Gobierno que se deje de templar gaitas y actúe como Dios manda contra quienes anuncian ya sin disimulo alguno que quieren romper con España. Sin ir más lejos la permisividad para que Puigdemont y su tropa lucieran independentismo por doquier en el Tarraco Arena:

Quizá la prudencia pueda explicar que no se interviniese en un recinto donde participaron alrededor de 8.000 personas, pero tras la firme respuesta dada por el Estado hasta ahora, no se entiende que se permitiese a los que quieren destruir el Estado seguir desafiando a las instituciones y a todos los españoles. El Gobierno y la Fiscalía no pueden permitir que esta burla vuelva a repetirse.