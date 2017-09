ABC coge por la solapa al Tribunal Constitucional y le exige que suspenda de una vez al insurrecto 'Cocomocho'

¿Por qué el Estado, vía Tribunal Constitucional, no aplica de una vez por todas la ley que le confiere la potestad de suspender e inhabilitar a personajes de la talla de Carles Puigdemont? El presidente catalán se ha pasado por el arco del triunfo todo el ordenamiento jurídico.

Por eso, este 16 de septiembre de 2017, son muchas las voces que ponen en solfa al Gobierno de Mariano Rajoy que, pese a tener en teoría la sartén por el mango, se están dejando comer la tostada de una manera bastante sonrojante.

Jaime González, en ABC, se muestra pesaroso porque el Gobierno no ha logrado el objetivo de apaciguar al separatismo con sus últimas medidas. Es más, detecta que justo ha sucedido lo contrario:

La batería de medidas para impedir la celebración del 1-O resultan tan "proporcionales" que no han provocado en los responsables del plan de ruptura constitucional más reacción que la de incrementar su desafío.

Ignacio Camacho considera que los empresarios catalanes, salvo excepciones, están muy cómodos en Cataluña y no ven el peligro que les acecha:

Los empresarios influyentes no acaban de entender que el régimen autonómico se ha quedado en manos de sus naturales enemigos. Se merecen por su torpeza ese desenlace aunque muchos ya han puesto su riqueza patrimonial a salvo. Pero si de verdad se produjese la ruptura, correrían en peregrinación a Madrid para implorar socorro a papá Estado.

El diario ABC coge por la solapa al Tribunal Constitucional y le exige que aplique la ley y suspenda de sus funciones a aquellos que se pasan la legalidad por el arco del triunfo, empezando por el presidente catalán:

Empezando por Carles Puigdemont, numerosas autoridades de la Generalitat catalana están incumpliendo diaria y públicamente la paralización del referéndum del 1-O. Son autoridades a las que el TC debe suspender, sea o no del agrado de sus magistrados la ley que prevé esta medida, incluso por discutible que resulte para muchos juristas que no comparten la idea de que el TC tenga esta potestad sancionadora. Los jueces no aplican las leyes en función de sus gustos, sino del mandato de las propias leyes.