Alfonso Ussía se descojona sin freno del 'neo pijo comunista' de Garzón

El siempre genial Alfonso Ussía suele guardar sus buenas tracas para los domingos y este 17 de septiembre de 2017 no ha dudado en reservarle una buena dosis de jarabe de palo a este 'neo pijo comunista' que responde al nombre de Alberto Garzón, el hombre de los viajes de 'andar por casa'.

Con motivo de la luna de miel que tiene programada para plantarse en Nueva Zelanda, el columnista de La Razón cuenta que:

Alberto Garzón es más de Podemos que de Izquierda Unida. Se ha casado recientemente en La Rioja. Reciente y humildemente. Y ha elegido Nueva Zelanda -en Podemos New Zealand- para disfrutar de su viaje de novios. Lo dirá a su vuelta. "New Zealand es alucinante. Alucinante en colores, en paisajes, en playas. Alucinante. Es una pena que estando tan cerca de Australia, no tenga ni koala´s bears ni kangooro ,s. Pero alucinarías, Pablo Manuel. Llévate allí a la próxima un week-end, aunque esté lejos. Eso sí, en bisnes class, porque si no vuelas en bisnes llegas agotado".