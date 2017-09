El 'Financial Times' entierra el referéndum ilegal de Cataluña y echa paladas sobre los golpistas

Son las ventajas de tener periodistas solventes en plantilla y no un chisgarabís como ese Raphael Minder, que ejerce de patetico corresponsal de The New York Times en España.

El Financial Times, uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, ha asestado este domingo un duro golpe al reto independentista de Carles Puigdemont.

En un duro y extenso artículo editorial, titualado 'Catalonia's referendum is no basis for statehood', el diario británico arremete contra el procedimiento iniciado por la Generalitat y deja claro que "cualquier proclamación de una Cataluña independiente carecería de legitimidad política".

"El Gobierno regional de Cataluña y sus aliados secesionistas están presionando con planes para celebrar un referéndum sobre la independencia el 1 de octubre".

Explica la cabecera londinense, la verdadera 'biblia laica' de todo empresario, alto ejecutivo y gobernante que se precie en el plantea:

"Lo hacen en rebeldía ante el Tribunal Constitucional y la Constitución de 1978, y pese a ello, señala FT, han seguido adelante, de todos modos y de una manera que salta airosamente sobre las normas democráticas apropiadas para un asunto de tal importancia".

El diario británico asegura que el proyecto impulsado por la Generalitat carece de legitimidad, en tanto que "no establece un umbral mínimo de votos para que el resultado sea válido".

"En teoría, una pequeña minoría del electorado de la región podría desencadenar una declaración de independencia".

El texto hace alusión a cómo en 1932, en la tensa época de la Segunda República previa a la guerra civil, el filósofo y ensayista español Ortega y Gasset definía la coyuntura catalana como un problema que "no se puede resolver, sólo se puede conllevar, y al decir esto, conste que significo con ello, no sólo que los demás españoles tenemos que conllevarnos con los catalanes, sino que los catalanes también tienen que conllevarse con los españoles".

FT recuerda que las comparaciones con los referendos y los movimientos independentistas auspiciados en otras democracias "son instructivos".

"Cuando Quebec votó en la separación de Canadá en 1995, y cuando Escocia votó en la separación del Reino Unido en 2014, cada uno lo hizo con el consentimiento del gobierno central y en la conformidad completa con la ley".

El artículo del FT concluye con un llamamiento al diáologo y recuerda:

"Tanto si el referéndum tiene lugar o no, el paso esencial para ambas partes es abrir negociaciones serias sobre una versión actualizada de la autonomía de Cataluña".

