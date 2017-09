Antonio Burgos admira el temple de la Guardia Civil para no darle un sopapo a los nazis 'catabatasunos'

Justicia para todos, cierre del grifo a quienes no se merecen un euro más del Estado y un homenaje a la Guardia Civil por su aguante frente a los separatistas son las cuestiones esenciales que este 24 de septiembre de 2017 podrán leer en las tribunas de opinión de la prensa de papel.

Alfonso Rojo, en La Razón, expone un argumento que es sumamente razonable y que sería lo que nos haría recobrar la fe en la Justicia:

El editorial de ABC pone el dedo en la llaga en que falta intervenir desde el plano educativo en Cataluña:

Aún queda una tercera intervención, y quizás sea la más relevante: la educación no debería estar en manos de unos golpistas en Cataluña como instrumento para el adoctrinamiento inmoral y mentiroso de sus niños y jóvenes. Cataluña es recuperable, pero en otras condiciones.

Antonio Burgos, en ABC, hace un elogio de la Guardia Civil:

En la Cartilla de la Benemérita debe de poner por algún lado que una de las obligaciones del guardia civil es saber tragar quina cuando llega el momento, si tales son las órdenes recibidas, para no dar ocasión a los provocadores que buscan lo que buscan. Buscan un muerto desesperadamente, un mártir de la independencia, una tumba donde ir a colocar flores el 1-0 como se inventaron lo de Casanova para el 11-S. Pero ¡antier les va a dar ese muerto la Guardia Civil! Vamos, que no les dan ni un sopapo, y eso que la mayoría de los provocadores no tiene ni media guantá.