Hermann Tertsch carga contra la vergonzosa obsequiosidad de Luis de Guindos con los 'catabatasunos'

Entre los curas mediotínticos y tibios, las dádivas del Gobierno de España a quienes quieren el separatismo y el 'zasca' que se ha llevado Pedro Sánchez de parte de su eterna enemiga, Susana Díaz, se mueven este 29 de septiembre de 2017 las tribunas de opinión de la prensa de papel.

Federico Jiménez Losantos, en El Mundo, le mete un palo soberano a la Conferencia Episcopal y utiliza un término que va a tener mucho recorrido:

Yo por las monjas estoy dispuesto a pedir, pero a estos curicaganers les he puesto la cruz fiscal. Nunca jamás. Si la Iglesia se apresta a oficiar el funeral de España, insisto, es que la da por muerta.

El editorial de El Mundo considera que la irresponsabilidad de los dirigentes catalanes no deben pagarla los ciudadanos de a pie:

La irresponsabilidad de los gobernantes catalanes no deben pagarla sus ciudadanos. Por eso el ministro Luis de Guindos anunció ayer una nueva inyección a la Generalitat de 1.971 millones con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica. Una decisión justa que lamentablemente no servirá para quebrar el argumento victimista y la falacia del 'España nos roba', pues no nos encontramos ante un proceso de razones, sino de emociones.