Juan Manuel de Prada crucifica al tibio Blázquez, el sepulturero de la fe, por mamonear con los 'catabatasunos'

Quedan 24 horas para que en Cataluña se intente perpetrar, a ojos de todos los españoles, un delito, la ruptura de España. Y además con la anuencia de unos curas tibios y un empresario, Roures, que ya tira de calculadora a ver cuánta lana le saca a los periodistas por cubrir el evento desde el centro de datos de la Generalitat.

Sin duda, estos son los puntos de vista que más ocupan y preocupan este 30 de septiembre de 2017 a los columnistas y editorialistas de la prensa de papel.

El País no duda en darle el último palo a la consulta ilegal en Cataluña a 24 horas del 1 de octubre de 2017:

El editorial de ABC insiste en una idea esencial, aparte de que se aplique la ley a los separatistas, también es vital dejar de inyectar fondos a quienes persisten en romper España:

Ignacio Camacho desvela una conversación con un cargo relevante de Ciudadanos que teme que el Gobierno de España permita en cierta medida el aquelarre separatista del 1 de octubre de 2017:

La cuestión perentoria es lo de mañana. Y no me da muy buena espina ver a los portavoces oficiosos de Moncloa diciendo que va a ser una cencerrada. Porque eso significa admitir una movilización significativa y en cierto modo renunciar por adelantado a evitarla.

Juan Manuel de Prada le mete un buen palo a los curas, especialmente a los no separatistas:

Al menos los curas secesionistas, una vez perdida la fe, tienen el valor de echarse al monte de la soflama sin paños calientes; estos sepultureros de la fe, en cambio, no hacen sino embadurnarlo todo con un pringue de palabras ambiguas de las que ha desertado Dios (porque Dios no soporta el mamoneo y la cursilería). Son mucho peores que los fariseos. Ya que hemos empezado este artículo citando al gran escritor católico Léon Bloy, tan odiado por todos los tibios, lo clausuraremos también así: "Jesús muere hoy por segunda vez, pero no en la Cruz, sino en el umbral de su Iglesia, asfixiado por el asco".