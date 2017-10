Antonio Burgos se descojona de los separatistas: "Este 1-O han venido a emborracharse y el resultado les da igual"

Este 1 de octubre de 2017 amanece España con la sensación de que el referéndum separatista en Cataluña ha fracasado y que lo único que habrá será una borrachera, metafóricamente hablando, de los cuatro independentistas que intentarán ejercer su derecho a hacer el mamarracho. Las tribunas y editoriales de la prensa de papel hablan claramente de fracaso, pero advierten también de que se intentará volver a la carga.

En ABC, Antonio Burgos se mofa de los separatistas y asegura que mucha chacota que a estos ya el resultado les da igual:

Ignacio Camacho considera que no es de recibo tomar como un espectáculo lo que sucederá este 1 de octubre en Cataluña:

En España se va a retransmitir hoy en directo un golpe de Estado. Con la naturalidad de un partido de Liga, minuto y resultado, y por cierto con el mismo operador como intermediario. Será la segunda vez en esta democracia, pero al menos en la primera no hubo advertencia de antemano y la televisión grabó a escondidas de los sublevados.

Hermann Tertsch critica que el Gobierno de España acallase en las televisiones las concentraciones en torno a la unidad del país y en contra del independentismo:

En pleno golpe de Estado, este Gobierno parece tenerle más miedo a los defensores de la Constitución que a los golpistas. Tengan la certeza de que vendrán días peores. Y no se confunda el Gobierno de enemigo si está decidido a imponer la ley. Nadie quiere pensar que tenga otras intenciones.

Alfonso Rojo, en La Razón, cree que al final al separatismo se le hará daño de verdad donde más le duele, el bolsillo, y no sólo con las multas:

Si Rajoy no empieza a hacer concesiones y la ciudadanía no se olvida de esos empresarios, artistas y curas que tan claro han dejado que nos odian, ya verán como se le bajan los humos al independentismo. Y si esta Navidad tienen que brindar con agua del grifo, no se priven que es muy sano.