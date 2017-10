La Vanguardia se inventa titulares del The New York Times en apoyo de la Cataluña "oprimida y colonizada"

Lo último que le quedaba a La Vanguardia (antes Española, hoy Separatista) era inventarse titulares poniendo opiniones en boca del The New York Times que jamás ha dicho. Con el pastizal que reciben en subvenciones, podrían contratar a alguien que sepa inglés.

Esta vez la culpa no la ha tenido el payaso de corresponsal que tienen en España, Raphael Minder, sino algún becario del conde de Godó. "The New York Times afirma que Catalunya "no puede ser colonizada ni oprimida"" era el titular que diario catalán se sacaba de la manga:

The New York Times afirma que Catalunya "no puede ser colonizada ni oprimida" https://t.co/fUbdDtS9rt #3Oct — La Vanguardia (@LaVanguardia) 3 de octubre de 2017

La corrección ha venido al minuto a manos de Pastrana y otros tuiteros en Twitter: