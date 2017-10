Los golpistas ganan la batalla de la comunicación gracias a la desidia de Moncloa y las trolas de la CNN

La ha perdido por incomparecencia. Por no tener relato, por carecer de ideas, o peor aún, por no tener nada que decir. Eso es lo más preocupante. Los golpistas, auténticos maestros de la puesta en escena, les han ganado por goleada.

La trampa del 1-O, con policías y guardias civiles dando palos de ciego, vendidos por un Ministerio del Interior que premia a los Mossos mientras a ellos les deja varados en el crucero de Piolín, ha sido la gran victoria de los independentistas.

Porque les ha permitido convertir un problema local en una cruzada global, en la que ellos cumplen el papel de mártires. Y los medios internacionales le han comprado la mercancía averiada, la farsa de los dedos rotos, los bulos de los pacíficos catalanes sangrando por los cuatro costados.

Con la CNN vendiendo la trola las 24 horas a escala planetaria. "En los conflictos y enfrentamientos territoriales, la propaganda es tan decisiva como el armamento", escribía Raúl del Pozo. Esa la ha perdido la Secretaria de Comunicación del Gobierno y el Ministerio de Exteriores demostrando una incompetencia que raya el insulto. Si tuvieran dignidad, ya habrían dimitido.--Nuevo ridículo de la CNN: rotula a Romeva como "ministro catalán de Exteriores"--

-¡Al suelo todo el mundo! ¡Vengo a negociar! ¡Exijo un mediador!. pic.twitter.com/i5IDYSPIxv — Pastrana (@JosPastr) 5 de octubre de 2017

TVE ESTARÍA MEJOR CERRADA

Decía Boadella que lo de Cataluña se arregla cerrando TV3, lo mismo que decía McLuhan de la guerra de Vietnam: "Saque las cámaras de allí y verá como acaba enseguida".

Nadie le exige a TVE que sea la TV3 del Gobierno: sólo se le exige que no mienta y menos a favor del relato de los golpistas, que es lo que ha hecho el incompetente de José Antonio Gundín, un paracaidista al que colocaron allí para que hiciera exactamente eso, otorgar trato de ministro a los dirigentes de Podemos --"porque es lo que nos conviene"-- y ocultar las imágenes que pueden perjudicar a los separatistas.

Esas hay que buscarlas en Twitter, jamás las verá en TVE, porque la tienen secuestrada los matones de 'El Lechero' Fortes, expertos en hacer escraches a los compañeros que no le bailan el agua.

En otras empresas, eso se llama 'mobbing' y es un delito, pero en la TVE del inútil de Gundín, en la que varios redactores confesaron a ABC estar bajo tratamiento psicológico, todo vale.

CORRESPONSALES EXTRANJEROS

Gracias a la incomparecencia de esa calamidad llamada Alfonso Dastis, los corresponsales extranjeros le han comprado a los separatistas el martirologio mediático. Con la excepción de 'Le Monde', el resto ha asumido que lo que ocurre en Cataluña es una primavera árabe, un mayo del ‘68, una revuelta hippie.

Imagíneselos en el ‘Centro de Prensa' a diez euros por barba gestionado por el trotskista Jaume Roures, supervisando que los japoneses no se vayan sin una entrevista con algún jerarca del golpismo. "Hasta hoy mendigaba por una entrevista, hoy son ellos los que no dejan de perseguirme para que les haga una", confesaba un periodista extranjero.

El 2 de cotubre 2017 me llamaron de ADN 40, una tele de México. Los periodistas mexicanos tenían dos preguntas: cómo puede ser que se haya producido semejante masacre con 800 heridos y cuándo pensaba dimitir Rajoy. Les explique que las cosas no eran así y ya no me llamaron más.

Cataluña declararía su independencia después de la sesión del parlamento el lunes https://t.co/1MB5yBFCtq pic.twitter.com/QJO02qxNmM — CNN en Español (@CNNEE) 4 de octubre de 2017

CON LA AYUDITA DE LA CNN

La historia la contó Pepe Apezarena en ECD:

"Una conocida economista residente en Madrid, catalana por nacimiento, familia y formación, directora hoy de un think tank económico, recibió días atrás la llamada de la todopoderosa CNN para ser entrevistada sobre la crisis de Cataluña. Una vez iniciado el programa, comprobó con sorpresa que, por los planteamientos de las preguntas que le iban formulando, la cadena estadounidense de noticias, referente informativo en todo el mundo, manejaba como certeza absolutas todos y cada uno de los planteamientos del independentismo más radical. La visión que tienen en la CNN es que Cataluña es una nación histórica, ocupada por militares españoles desde hace 500 años. Un territorio sojuzgado y oprimido, que además se ve explotado económicamente por España, entre otros datos porque es la región que más impuestos paga y más contribuye económicamente al conjunto".

Tuvo que ser una periodista gallega, Cristina Losada, la que escribiera una carta al corresponsal extranjero para evitar que se traguen como faquires las mentiras de los separatistas. Es de vergüenza que Losada tenga que hacerle el trabajo a los incompetentes de Moncloa que cobran un pastizal por nada.

Pero es que llevan cuarenta años sin mover una pestaña, mientras en Cataluña, con el dinero del Estado, se dedicaban a subvencionar un gigantesco aparato de adoctrinamiento y propaganda.

Y el Gobierno a por uvas, porque ellos se creen muy listos, desprecian a los medios y las redes sociales les parece un misterio bíblico. Hay que joderse.