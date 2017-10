El País despide a John Carlin, el iluminado que pedía la mediación de Obama para Cataluña

¡Qué haremos ahora sin John Carlin! En Periodista Digital le teníamos hace tiempo tomada la medida a este periodista deportivo devenido en oráculo nacionalista, amiguito de Otegi y representante en España de las ideas de Mandela. En sus ratos libres se dedicaba a hacer estudios psicológicos de la mente de Trump, a quien no dudaba de tachar de "subdesarrollado mental y emocional".

Resulta que le han despedido de El País, según ha confirmado el periodista y escritor británico al portal filobatasuno NAIZ. El autor ha preferido no detallar los motivos y las circunstancias de su despido, ni hacer declaración ninguna sobre el periódico del grupo Prisa.Tertsch llama a Carlin de "payaso" por calificar de "analfabetos" a los votantes de Trump

Donde más le lloran es en los digitales nacionalistas como El Nacional.cat:

Carlin mantenía una posición divergente de la línea editorial del diario madrileño respecto al conflicto catalán, aunque ha declarado que no es independentista. Así lo ha demostrado, a veces entre líneas, en las columnas del diario y, sobre todo, en un ensayo publicado en The Times de Londres el pasado sábado día 7 y titulado: "Independencia de Catalunya: la arrogancia de Madrid explica este caos".

Hijo de padre escocés y madre española, Carlin escribía en El País desde 2004. Su firma ha aparecido en el Financial Times, New York Times. Wall Street Journal, New Statesman, New Republic, The Observer, The Guardian y The Daily Mail. También ha trabajado en documentales de televisión para la BBC, PBS, ESPN, Canal Cuatro y Canal+ España.El País sulfura a las víctimas con un repugnante masaje de John Carlin al proetarra Otegi

"El País ha perdido por censura ideológica al historiador y catedrático de la UAB Joan B. Culla, un colaborador de 30 años, y al columnista Francesc Serés. El 9 de octubre, los escritores Joan Francesc Mira, Enric Sòria, Martí Domínguez y Manuel Baixauli también abandonaron ese diario por el tratamiento informativo de la cuestión catalana", remata El Nacional.cat. No les echaremos de menos.Losantos le mete a TVE, Carlin (El País) y la Sexta por su pánico a revelar la nacionalidad del terrorista de Londres