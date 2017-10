Hermann Tertsch machaca al 'paleto' Gobierno de España: "Los balbuceos del ministro de Exteriores me pueden convertir en separatista"

Loas a España y a los españoles este 13 de octubre de 2017. Los editoriales (salvo El País) y tribunas de opinión de la prensa de papel celebran los fastos organizados en la jornada del 12 de octubre de 2017, Día de la Hispanidad, pero también hay palos al Gobierno de Rajoy por seguir cobardeando con los rupturistas.

Federico Jiménez Losantos se cabrea de lo lindo en las páginas de El Mundo con Rajoy por permitir que ‘Cocomocho' siga zascandileando después de firmar y anunciar la independencia de Cataluña:

Sólo la inexistencia de una Justicia independiente en España evita que Rajoy ocupe la celda contigua a Cocomocho. Desde que dijo que no había habido referéndum para no combatirlo, comenté aquí lo que cada vez me parece más claro: el responsable del golpe contra nuestro régimen constitucional es el que, pudiendo hacerlo, se niega a evitarlo. O sea, Rajoy.