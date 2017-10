ABC coge por la solapa en un duro editorial a Rajoy y Sánchez avisándoles de que no jueguen con la Cataluña silenciosa

Se le acaba el tiempo a Carles Puigdemont para contestar al requerimiento del Gobierno sobre si ha declarado o no la independencia. Pero también al Ejecutivo de Rajoy se le agotan las horas para que aclare a qué tipo de acuerdo ha llegado con el PSOE de Sánchez a cambio de poder aplicar el artículo 155 de la Constitución Española.

En esa línea se mueven este 14 de octubre de 2017 los editoriales y tribunas de opinión de la prensa de papel.

El editorial de ABC avisa claramente a Gobierno y PSOE que la Constitución no es moneda de cambio para frenar las ansias de los nacionalistas:

Sería paradójico que este mismo régimen nacionalista, ilegal y traidor, acabara llevando su pulsión diferenciadora a la mismísima Constitución. Para esto no ha salido a la calle la Cataluña silenciosa. La Carta Magna no es el precio que el Gobierno deba pagar para obtener el apoyo socialista, ni el problema causante de la deslealtad del nacionalismo. Esta crisis no puede acabar con los nacionalistas exhibiendo la cabeza de la Constitución de 1978.