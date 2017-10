Hermann Tertsch hace temblar los cimientos de la Moncloa con un soberano palo a Sáenz de Santamaría

A poco más de 24 horas para que a las diez de la mañana del 16 de octubre de 2017 Carles Puigdemont, aún presidente catalán, responda a Mariano Rajoy, jefe del Ejecutivo estatal si declaró o no la independencia de Cataluña, muchas tribunas de este 15 de octubre de 2017 le sacuden a base de bien al gabinete de Rajoy por su actitud taciturna con los separatistas.

Ignacio Camacho, en las paginas de ABC, le arrea una buena dosis de espabilina a Mariano Rajoy por haberse demorado en aplicar el 155 en Cataluña:

Hermann Tertsch va en la misma línea que su colega de ABC:

Jon Juaristi cree que manifestaciones como la del 8 de octubre de 2017 en defensa de la unidad de España sirven para lo que sirven... para muy poquito:

Nunca he tenido la menor esperanza de que el golpismo secesionista catalán del Govern fuera yugulado por el Gobierno. No por éste, desde luego, y probablemente por ningún otro. Tendremos procés para rato. O sea, para lo poco que duremos. La nación española, que empezaba a salir del coma tras el valiente discurso del Rey, volverá a sumirse en el sopor preagónico, y de nada servirá recordar que esto fue España, don Sopas Traidor.

José María Carrascal entiende que Rajoy espera que aún sean las CUP quienes acaben con Puigdemont, políticamente hablando, claro:

Rajoy no tiene prisa. Incluso está dispuesto a darle la última oportunidad, mientras se tramita la aplicación del 155. Le conviene que sean sus socios quienes le despachen, no él. Y lo harán si no les obedece. La CUP no es nacionalista. Es antisistema, de ahí la alianza antinatural que mantiene con la vieja Convergencia, parte del sistema. Hoy intenta zafarse de los radicales y no puede. Suele ocurrir cuando te montas en un tigre.