La periodista que ha muerto al explotar su coche tras investigar los Papeles de Panamá

La periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, que participó en la investigación que salpicaba al Gobierno del país en los llamados Papeles de Panamá, ha muerto este lunes 16 de octubre de 2017 tras explotar su coche, según han indicado fuentes políticas y policiales. El primer ministro, Joseph Muscat, ha calificado en una rueda de prensa el asesinato como un acto de "barbarie" y ha ordenado a los servicios de seguridad que dediquen los mayores recursos posibles a la investigación.

This is a spiteful attack on a citizen and freedom of expression. I will not rest until justice is done. The country deserves justice -JM