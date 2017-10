Periodistas y medios extranjeros cambian el discurso sobre Cataluña

España, vía Cataluña, es portada este domingo 22 de octubre de 2017 en los principales medios de comunicación internacionales, que resaltan el "golpe audaz" o "decidido" de Mariano Rajoy al proponer el cese del secesionista Gobierno regional catalán (The Guardian admite que se tragó "noticias falsas" sobre Cataluña ).

The Washington Post titula que "España exige que Cataluña elija nuevos líderes semanas después de que la región votara por la independencia".

En un artículo firmado al alimón por William Booth, Pamela Rolfe y James McAuley, el diario de la capital estadounidense destaca:

The New York Times pone en primera y destacada una nota que titula: 'Spain's Leader Moves to Take Direct Control Over Catalonia'.

Firma la nota el patoso Raphael Minder, quien en esta ocasión se ciñe a los hechos e informa de que Rajoy anunció que se celebrarán nuevas elecciones regionales en Cataluña dentro de seis meses.

Agrega que "la confrontación en aumento por el movimiento independentista en Cataluña dio un enérgico salto este sábado".

Recuerda que es la primera vez que el gobierno central de Madrid interviene la autonomía de una de sus 17 regiones y también es la primera vez que un mandatario invoca el artículo 155 de la Constitución española, una poderosa herramienta política destinada a proteger los "intereses generales" de la nación.

El diario francés Le Monde titula en su portada: "Carles Puigdemont quiere reunir al Parlamento catalán para responder a Madrid".

El diario parisino incluye en páginas interiores hasta cinco notas en las que repasa lo que sucede en España y aporta datos para entenderlo, bajo el epígrafe: 'Ce qu'il faut retenir de la riposte de Madrid pour empêcher la sécession de la Catalogne'.

También Le Figaro da prioridad al tema catalán en su portada con tres artículos seguidos en los que se repasan “la crisis en España”: “Puigdemont denuncia las medidas de Madrid”, que “Madrid desencadena el artículo 155 suspender la autonomía” y, finalmente, un reportaje divertido que titulan “Val d’Aran, los catalanes que quieren quedarse en España”.

El diario alemán Der Spiegel incluye una fotografía del presidente autonómico catalán mirando al tendido y titula un artículo analítico: "Separatistas en Cataluña. Represión o revolución".

Agrega que Rajoy "está decidido a poner fin a la lucha catalana por la independencia y, por lo tanto, hace uso del artículo 155":

A la hora de recoger testimonios, la periodista Kristin Haug enseña un poco la patita y se escora claramente hacia el 'bloque independentista'.

Así por ejemplo, un tal Miguel Ángel Sánchez Martínez entrevistado por el diario alemán, resume la situación con esta frase: "Solo hay dos opciones: represión o revolución... España solo quiere dinero de los catalanes, y si se resisten, Madrid responderá con represión".

El rotativo más leído en Alemania, el Die Welt, se pregunta “¿Cómo quiere acabar Madrid con el separatismo”.

El medio germano detalla que “Rajoy anuncia el despido del gobierno regional” al tiempo que “los independentistas siguen obstinados”.

El italiano La Repubblica abre con un explícito “El puño de hierro de Rajoy”.

Incluye el rotativo italiano una foto de la manifestación celebrada el sábado en Barcelona, con miles de personas, y titula: 'Catalogna, Rajoy applica art. 155: "Elezioni entro sei mesi". Barcellona scende in piazza. Puidgemont: "E' un golpe"'.

Lo que traducido al castellano significa: "Cataluña, Rajoy aplica el artículo 155: Elecciones dentro de seis meses. Barcelona va por la calle. Puidgemont: Es un golpe".

El Corriere della Sera abre su portada de la edición impresa con el titular “Despejado el gobierno catalán” en un artículo en el que se narra que Madrid asume las potestades del Ejecutivo catalán al tiempo que Barcelona se moviliza en las calles.

El británico The Guardian pone en la primera página de su versión online sendos vídeos de Rajoy y la manifestación con Puigedmont con el titular: "La crisis de Cataluña se intensifica a medida que España se consolida para imponer la regla directa en cuestión de días".

La pieza que firma Stephen Burgen desde Barcelona es esencialmente descriptiva y se centra en subrayar que aumentan las tensiones entre partidarios y opositores de la independencia: 'Catalonia crisis escalates as Spain set to impose direct rule within days'.

La cadena también británica BBC incluye en su página web una foto del dirigente catalán durante una declaración efectuada el sábado, y titula: "Independencia de Cataluña: Puigdemont 'no aceptará' el plan de Rajoy".

En la versión en español hay varias notas entre las que destaca una firmada por Ismael Monzón desde Roma y titulada: 'Los otros referendos por la autonomía en Europa de los que nadie está hablando (y qué tanto se parecen al que causó la crisis entre España y Cataluña'.

Más abajo y casi al mismo nivel, hay dos artículos centrados exclusivamente en Cataluña, uno de los cuales se titula 'Las medidas sin precedentes propuestas por el gobierno de España para intervenir en Cataluña' y el otro: '4 casos de noticias falsas que intoxicaron el debate sobre la independencia de Cataluña de España'.

La cadena estadounidense CNN lleva a su portada en la página web el siguiente titular: "Crisis de Cataluña: el primer ministro español quiere que se expulse a los líderes de la región".

Lleva vídeo incrustado, va firmada la nota por Laura Smith-Spark y Claudia Rebaza, y explica:

La cadena subraya que Puigdemont "no llegó a declarar la independencia regional, como amenazó con hacerlo a principios de esta semana".

comienzan a reflejar la guerra mediática y digital que se libra desde hace semanas en torno al conflicto catalán con las fake news (noticias falsas) y la propaganda como protagonistas. El último ha sido el Whashington Post, que recoge en un artículo el trabajo de Maldito Bulo con algunas de las imágenes más compartidas en Internet desde el 1-O. "No está claro quién está detras", dice el diario de EE UU, que recuerda que si bien El País y Político apuntaron a Rusia, el Gobierno dijo que no hay pruebas de ello. Por su parte, el exdirector de The Guardian Peter Preston decía en una columna la semana pasada que durante la jornada del referéndum hubo "solo dos" heridos graves. "No es que las intervenciones de la Guardia Civil no fueran violentas", añade, "pero no se verificó de forma independiente" lo que ocurrió. En un duro artículo, The Fast Company recuerda la línea de los medios independentistas y, en otro, Poynter desentraña varios bulos contra las dos partes. Le Monde también le dedicó al tema un post en su sección Les décodeurs hablando de la "manipulación" en ambos sentidos.