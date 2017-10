The Wall Street Journal: "Rajoy tiene que poner fin a la farsa de Cataluña"

El diario The Wall Street Journal (WSJ) sostiene este 24 de octubre de 2017, en uno de sus editoriales, que la actuación de Mariano Rajoy, ante el proceso secesionista catalán, "no tiene nada de antidemocrático".

Le pide el gran diario d ela capital de EEUU al presidente del Gobierno de España que sea "sensato, pero no tímido", al exigir que se cumpla la ley.

Editorial íntegro de 'The Wall Street Journal'

Rajoy tries to stave off mob rule until voters take responsibility.