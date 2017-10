Irene Montero se lleva un espectacular 'zasca' por su despreciable ataque a 'Operación Triunfo'

Se ha llevado un 'zasca' espectacular por ser una 'boca chanclas' de mucho cuidado. Irene Montero, la portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, dijo que no le gustaba 'Operación Triunfo' y además en un tono, 'as usual', bastante desdeñoso y despreciativo.

Pues bien, este 25 de octubre de 2017, Luis Ventoso, desde las páginas de ABC, le ha sacudido una buena tunda a la podemita. El periodista no es que sea un fan del 'talent show' pero sí que reconoce que el espacio es un tributo a la gente que se esfuerza, algo que, subraya, no ha hecho la podemita a lo largo de su corta vida.

Arranca así:

A Irene Montero, de 29 años, portavoz de Podemos en el Congreso, no le gusta 'Operación Triunfo'. Esta semana acudió a hacer un bolo a TVE y al salir se lanzó a despotricar en un corrillo contra el programa musical, que tachó de «antiguo». Lo ve rancio, porque Irene es mucho más moderna que 'OT'. Ella está en lo último: el comunismo. Se afilió a las Juventudes Comunistas con solo 16 años y lo tiene a gala. Supone todo un mojón en su biografía, donde no consta ni un palo al agua en una empresa privada (a los 28 ya era diputada y antes anduvo de grados y posgrados, mejorando su formación como psicóloga). Qué gozada enarbolar la honorable antorcha que antes portaron Stalin, Mao, Pol Pot, la saga de los Kim... Genocidas seriales. El comunismo es esa romántica idea que siempre acaba en escabechina de los supuestos rescatados. Nunca ha salido bien y su epílogo inevitable se apellida 'crímenes contra la humanidad'. Pero quién sabe... tal vez Irene y Pablo logren instaurar el Paraíso del Proletariado, un totalitarismo cargante, mutilador de las libertades ajenas, cursi, teletubbie y analfabeto numérico.

Añade que:

A Irene Montero le desagrada 'Operación Triunfo'. Le gusta más arengar al respetable a voz en cuello. En una ocasión, una de sus regañinas chabacanas en un telediario logró romperme una microsiesta sabatina y resacosa. Irene, como todo el podemismo, vive en el cabreo perenne. Su hobby es abroncar a la gente normal, masas de borregos políticamente incorrectos, que curran en empresas privadas, que aspiran a ir a más y se esfuerzan para ello, que sacan adelante a sus familias y pelean para dar la mejor educación posible a sus hijos. Alienígenas que ignoran que lo fetén es pasar de la uni al escaño, o apalancarse en buena asesoría del partido. Chupar de la piragua desde los veinte e instalarse después en la perpetua adolescencia, como Querido Turrión, nuestro camarada en jefe, novio a ratos. Irene es madrileña, pero no le mola España. Se conoce que le pasa como con 'OT': querer a tu país no es moderno. Lo cool es hacerle el caldo gordo al separatismo catalán, el más retrógrado de los movimientos políticos, pues su móvil básico es que los seres humanos no somos iguales.