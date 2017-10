Santiago González carga contra el pelele de Carles Puigdemont: "Espero verle haciendo compañía a los Jordis, al gitano exhibicionista y al preso que canta a Manolo Escobar"

El enésimo espectáculo bochornoso vivido desde el mediodía del 26 de octubre de 2017 en Cataluña es el tema único que podrán leer este 27 de octubre de 2017 en las tribunas y editoriales de la prensa de papel y en todas, amén de hablar de esperpento intolerable, se le pide al Ejecutivo de Rajoy que actúe sin piedad contra Puigdemont.

Federico Jiménez Losantos, en El Mundo, espera contundencia este 27 de octubre de 2017 en el Senado contra los separatistas:

El editorial de El Mundo es bien claro sobre la decisión que debe adoptar la Cámara Alta y a su vez el Gobierno de España:

El Gobierno no puede perder ni un minuto en intervenir la autonomía de Cataluña una vez que el Senado le otorgue hoy la facultad para hacerlo. Y no ha de temblarle el pulso a la hora de tomar las decisiones que considere oportunas por muy traumáticas que puedan llegar a ser, incluida la destitución fulminante del Govern sedicioso.

Santiago González tampoco duda sobre el futuro que debe esperarle a Carles Puigdemont:

Raúl del Pozo le mete un buen palo a ‘Cocomocho':

El editorial de La Razón tiene claro cómo tiene que acabar la farsa vivida en Cataluña durante la jornada del 26 de octubre de 2017:

Puigdemont no convocó elecciones, pero las elecciones acabarán convocándose en virtud de la aplicación del artículo 155. Esta es la realidad. Tampoco dimitió, pero puede ser cesado en breve. Su futuro político puede ser descifrado en breve. El 155 no es una medida excepcional, sino necesaria. El presidente de la Generalitat sabe cuál es el camino para que la autonomía no sea intervenida: volver a la legalidad.

El País le mete una buena zurra a Puigdemont por su espectáculo esperpéntico y plagado de falsedades:

El editorial de ABC no duda un instante, que al presidente de la Generalitat y a su cohorte se les ponga en la calle y, tal vez, caminito de Jerez:

Para Ignacio Camacho, Puigdemont se ha convertido en una marioneta, en un muñeco manejado por otros:

Hermann Tertsch avisa al Gobierno de España que ahora no se puede retroceder un ápice frente a los separatistas:

El ridículo de ayer quita dignidad, pero no gravedad a la situación. Porque el Gobierno actual, que estaba avisado de los preparativos, organización y ejecución de este golpe de Estado a lo largo de cinco años, no ha hecho nada hasta estar, no junto al abismo, sino cayendo en él. Ahora es imprescindible que estén a la altura quienes no lo han estado hasta ahora, vicepresidenta incluida. A quien flaqueen las piernas ante lo que viene, que será muy necesario, pero ni mucho menos bonito, debe apartarse y dejar paso a otros.