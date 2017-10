Ignacio Camacho le sacude una buena dosis de espabilina a Rajoy por propinar a los golpistas catalanes un simple cachete

No resulta sencillo, en jornadas como la vivida el 27 de octubre de 2017, llevar a tribunas de opinión y editoriales una condensación de todos los hechos. Una auténtica montaña rusa de acontecimientos que saltaban del Senado al Parlamento catalán a una velocidad endiablada.

Sin embargo, como hay que quedarse con una conclusión, la más llamativa es que se considera desde el bando columnista que Rajoy se ha quedado corto, que están muy bien las medidas adoptadas, pero que debería de haber ido más lejos.

El editorial de El Mundo pone en solfa que en 55 días, hasta el 21 de diciembre de 2017, se pueda resolver la situación en Cataluña para que vuelva a la normalidad:

Más allá de los ceses producidos, todos ellos absolutamente pertinentes por su manifiesta deslealtad, desde este periódico hemos defendido siempre que la finalidad del 155 no era la mera convocatoria de elecciones sino el restablecimiento íntegro del respeto a la Constitución. Tarea que en un mes y medio es imposible acometer. Da la impresión de que el Estado no estaba seguro de poder ejercer su autoridad en Cataluña y Rajoy ha preferido una intervención relámpago que devuelva enseguida la responsabilidad a los catalanes. Pero dudamos de que las urnas de diciembre resuelvan la correlación de fuerzas en favor del constitucionalismo.

El País, sin embargo, ve un acierto la convocatoria de elecciones porque así se le devuelve rápidamente la voz a los ciudadanos catalanes:

Con la disolución del Parlamento y el adelanto electoral al 21 de diciembre Rajoy hace lo que debió hacer Puigdemont pero no se atrevió. Acredita así que el uso del artículo 155 no restringe los derechos de los parlamentarios ni de los ciudadanos que los eligen y obtiene el apoyo de los demócratas dentro de España y en toda Europa. Y abre la vía para una resolución rápida, legal y legítima de la crisis de acuerdo con el principio democrático del voto del que algunos querían escapar.

La Razón también considera que hay que intentar volver lo antes posible a la normalidad en Cataluña:

La situación de degradación política, social y económica que estaba sufriendo Cataluña exigía estas medidas. Lo sucedido ayer en el Parlament obligaba a una respuesta muy articulada legalmente y consensuada, pero también una salida política inmediata. El Gobierno ha demostrado que quiere que el 155 se aplique de manera inmediata, que ya no se puede confiar en los dirigentes de la Generalitat y que no se prolongue en el tiempo más allá de los imprescindible.

ABC, que ya se huele que el PSOE empezará con sus dudas a la hora de que el peso de la ley caiga sobre los separatistas, avisa que el 155, su mecanismo de aplicación, no se negocia:

La aplicación del artículo 155 de la Constitución es la respuesta urgente del Estado. Su finalidad no es resolver el conflicto separatista, que tiene otros cauces, sino restaurar el orden legal e institucional en Cataluña, mediante la aplicación forzosa, como prevé la Constitución, de las medidas aprobadas por el Senado. El mecanismo del artículo 155 no está previsto para ser negociado, sino para ser impuesto con toda la firmeza que sea precisa, eso sí, acompañada de inteligencia política y sentido de la oportunidad. Sin duda, el artículo 155 llega tarde, pero no por eso pierde legitimidad o es menos necesario.