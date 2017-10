El Punt Avui clama contra unas elecciones autonómicas "fraudulentas" convocadas por "los usurpadores"

Apenas había acabado la manifestación de Sociedad Civil Catalana y el diario El Punt Avui ya vinculaba el acto con la ultraderecha y el franquismo. La referencia diaria al franquismo no puede faltar en ningún medio independentista catalán que se precie. El 29 de octubre 2017 tenían un artículo de su jefe espiritual, Oriol Junqueras, dando las pertinentes consignas. --En el camí que ens queda per recórrer--

En El Punt Avui, cuyo dueño Joaquim Vidal es el mismo que regentea los supermercados Spar y Valvi, andan muy emocionados con el tema de la independencia y se dedican a contar los días que van pasando desde la proclama de Puigdemont "Primer Día de República" escribía su director Xevi Xirgo el 28 de octubre 2017, "Segundo Día de República", escribía Manuel Cuyàs 29 de octubre 2017. --El dueño de Spar y Valvi, agitador oficial del separatismo a cambio de un pastizal--

Manuel Cuyàs --que en su día dijo que ponía la mano en el fuego por la honradez de Jordi Pujol-- estuvo con Jordi Armenteras, el presentador del programa ‘8 al Día' de 8TV, la cadena cuya propiedad comparten Godó y Vasile.

Armenteras le preguntó, por hacer la gracieta, si Rajoy era "el presidente 131 de la Generalitat de Catalunya?". En la jerga nacionalista catalana, Puigdemont es el presidente de la Generalitat 130, alguno se preguntará cómo es posible si la Generalitat data de 1930 y desde entonces sólo salen 9, porque el nacionalismo ha decidido otorgar el cargo de ‘presidente de la Generalitat' a toda autoridad de Barcelona desde el obispo Berenguer para adelante.

Cuyàs responde que Rajoy y todos los cargos que nombre son ‘usurpadores' como lo eran los que remplazaron a Companys en 1934 y que no podían ser incluidos en el listado histórico porque no habían sido elegidos democráticamente (claro, claro, por eso cuenta en la lista al obispo Berenguer, a Pau de Rosso, etc., todos elegidos por urnas en manera muy democrática ¿o quizá no?)

Pero el objetivo principal de Cuyàs era arremeter contra las elecciones del 21 de diciembre 2017 convocadas por Rajoy: "Las elecciones sólo las convoca el presidente de la Generalitat 130, no hay 130 bis". Para Cuyàs esas elecciones autonómicas son ‘fraudulentas'.

En lo que se refiere a Xirgo protestaba porque el ministro Íñigo Méndez de Vigo asegurara que verían de buen grado la participación de Puigdemont en las elecciones: "¡Y una porra, Íñigo! No lo quieres. El PP, una fuerza política minoritaria quiere gobernar Catalunya sin pasar por las urnas".

Recapitulando... el PP quiere gobernar a Catalunya sin que haya elecciones y por ello convoca elecciones. Todo muy lógico. Realmente leyendo a Xirgo parecería que a los del Partido Popular le salen cuernos de la cabeza, pero no sólo al PP Xirgo amplía acuasción a todos los partidos no independentistas ("señor Méndez, señor Millo, señora Arrimadas y señor García". García es García Albiol al que Xirgo no debe considerar merecedor de su segundo apellido).

El director de El Punt Avuí acusa a los partidos no independentistas de haber tramado un diabólico plan: "Han convocado elecciones convencidos de que los partidos independentistas no se presentarán y así blanquear el 155 y formar un gobierno unionista en Catalunya. ¡Un escándalo!".

¡Tiene razón, qué escándalo el de estos ‘golpistas' españoles! Que en vez de mandar tanques como en 1934, les da por mandar urnas. ¡los muy pillastres! Menos mal que están Xirgo y Cuyàs para aclararnos la verdad.