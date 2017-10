Borrell pone en su sitio al bufón de TV3 que llamó "buitres" a los catalanes que voten en las elecciones del 21-D

Uno de los momentos más interesantes de la manifestación de Sociedad Civil Catalana de este 29 de octubre de 2017 fue cuando el socialista Josep Borrell quiso mandar un recado a un periodista cuyo nombre no citó pero al que aludió con la siguiente cita:

"Y también estoy aquí porque he leído, porque he leído un artículo en un diario que se llama ‘Ara', sembrador de odios, de una persona que se atrevió a decir lo siguiente: "tenemos que tener mucho cuidado porque los unionistas irán a votar como los buitres van a comerse un cadáver". Sí. ¿Pero cómo es posible tener tan poco respeto como para decir esas cosas? Sí, iremos a votar, pero no como buitres, sino como ciudadanos que saben sus votos depende la historia de su país". (El público presente coreo esas palabras con un "¡Votaremos, votaremos!".

¿A quién se refería Borrell en su alegato? Pues al amigo Toni Soler, el magnate de la productora 'Minoría Absoluta' que lleva más de una década haciéndose de oro vía erario público con contratos de TV3 donde actualmente es presentador de ‘Está Passant' y produce 'Polonia' y Crakovia'.

Soler en el diario 'Ara' del 28 de octubre 2017 hacía un alegato sobre las elecciones de diciembre y presentaba a España como una especie de régimen chavista:

"En el peor escenario para la mayoría (...) nos podemos encontrar con el Gobierno encarcelado, haciendo compañía a los Jordis y a otros presos políticos (...). El bloque unionista se verterá como los buitres se abalanzan sobre un cadáver. (...) Hay que ser muy ingenuo para pensar que unas elecciones teledirigidas por el PP, con la coacción de la presencia policial y los líderes soberanistas en prisión, son unos comicios con garantías".

Claro, Soler, las elecciones si las convoca el Gobierno de Madrid no tienen garantías. Son mejores las que convoca Puigdemont, sin Sindicatura Electoral, sin censos, sin compromisarios, esas son las buenas. El sectarismo de Soler va a conseguir que nadie se ría con los chistes de sus programitas pero todos nos partamos de carcajadas leyendo sus tribunas en prensa.



TONI SOLER RIDICULIZÓ A BORRELL COMO UN ZOMBI COMPADRE DE AZNAR

Tras la multitudinaria manifestación de Sociedad Civil Catalana del pasado 8 de octubre 2017 y los muy comentados discurso de Josep Borrell y Vargas Llosa, el programa 'Polonia' que se emite en TV3 bajo la batuta de Soler se limitó a hacer un gag al respecto de apenas un minuto de duración.

La locución del gag decía:

"Malestar en el festival de Sitges, miembros de la organización se han quejado de que este año el famoso desfile de muertos vivientes la zombie World ha estado contraprogramada desde Madrid, un grupo de personas en avanzado estado de descomposición entre los que estaban Mario Vargas Llosa, José María Aznar o Josep Borrell han desfilado haciendo proclamas a favor de la unidad de España".

Y eso sonaba mientras Borrell, Vargas Llosa y Aznar eran presentados como unos zombis que se arrastraban gritando "¡España no se rompe! ¡Llamemos al ejército!"

Ni en el acto de SCC estuvo presente Aznar ni hubo mención alguna al ejército, pero claro, no dejes que la verdad te estropee un buen chiste, y mejor aún si el chiste te permite alimentar el victimismo que tanto rédito [económico] de en esa casa.