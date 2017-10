¿Hasta cuándo hay que seguir subvencionando digitales golpistas?: "España solo sabe responder a palos"

La jornada del día 30 fue una gran muestra de la lealtad de determinados periodistas a los políticos a los que sirven. Hasta media mañana prácticamente todos los comentaristas ‘indepes' estaban mostrando escepticismo o poniendo a caldo la posibilidad de unas elecciones en Cataluña convocadas por Madrid como 'fraudulentas'.

Mónica Terribas, la que llamaba por radio a chivarse de la Guardia Civil, hacía un alegato que sonaba bastante más negativo a esa posibilidad a primera hora del 30.10.2017:

"Es en las urnas donde se muestran la fuerza democrática de un país, se hizo el 1 de octubre con violencia y represión. ¿Se puede volver a hacer el 21 de diciembre con una querella por rebelión y sin instituciones propias? ¿Elecciones en normalidad en Catalunya? ¿Con un Parlamento disuelto a la fuerza? ¿Un gobierno cesado? Eso no es precisamente normalidad".

Esos discursos anti-elecciones repetidos por toda la tribu 'indepe' empezaron a perder fuerza conforme se iba sabiendo que PDCAT y ERC iban a aceptar participar en los comicios. Y una vez la cosa se convertía en un hecho, la plana mayor del periodismo independentista daba un giro al compás de sus jefes y pasaba a apoyar las elecciones.

Ante todo lealtad y si hay que evolucionar, se evoluciona. Pero junto a la ‘evolución' está la dosis diaria de victimismo nacionalismo catalán y demonización del resto de España.

DAVID GONZÁLEZ EN ELNACIONAL.CAT

En el caso de ElNacional.cat uno de los últimos que ha superado por mucho la media habitual de victimismo ha sido David González, atentos algunos fragmentos de su último articulito sobre la aplicación del 155:

"Una vez más se cumple la ley inexorable según la cual, España, cuando el pleito catalán la supera, sólo sabe responder de una forma: a palos" (...) ante la imposibilidad de invisibilizarlos, a garrotazos, y, más tarde (re)conquistando la plaza mediante el desalojo de los administradores rebeldes. El Reino de España ya no tiene colonias, pero tanto le da. No hay que mirar atrás: en la relación Catalunya-Espanya el pasado sigue siendo un humillante presente continuo (...). "Fueron las porras de los antidisturbios de Zoido y no los organizadores las que trataron de impedir que "todos" los catalanes (...) pudieran votar en el referéndum del 1 de octubre (...) "Esta España (...) ama mucho a los catalanes pero los quiere atados de pies y manos; o esta otra España del 155 con vaselina que propone Pedro Sánchez (...) Rajoy, lanzado ya al 155, optaba por aplastar la autonomía".