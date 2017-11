La astracanada belga de Puigdemont ya traspasa los límites de la cobardía y de la irresponsabilidad

¿Comparecerá este 2 de noviembre de 2017 Carles Puigdemont ante la Justicia española? Las tribunas y editoriales de la prensa de papel pronostican que a 'Cocomocho' habrá que ir a buscarlo y traerlo ante el juez para que explique con pelos y señales por qué ha intentado fracturar España.

Álvaro Martínez, en las páginas de ABC, retrata a Puigdemont como un perfecto cobarde que no se atreve ahora a dar la cara ante la Justicia española:

Lo único que logra Puigdemont con su disparatada huida a Flandes es aparecer como un perfecto cobarde que no se atreve a someterse a la autoridad de los tribunales, mientras manda a sus monaguillos a que la Justicia, con el mando supremo de la ley en la mano, pese en su balanza el alcance y grosor de la gigantesca infamia criminal con la que trataron de sepultar la libertad en Cataluña.

El editorial de ABC añade otro adjetivo, el de irresponsable, al ya expresidente de la Generalitat de Cataluña:

Quien tiene el futuro más claro es Puigdemont, pues aunque hoy, cobarde e irresponsablemente, no atienda al llamamiento judicial, antes o después acabará en prisión provisional. Él mismo habrá acreditado el riesgo de fuga.

Gabriel Albiac se une a la tesis de la cobardía de ‘Puchi':

Este sujeto lleva a los suyos hasta el borde del abismo y les va dando un empujoncito de despedida y sale él enseguida corriendo en sentido contrario. Todo hombre tiene derecho al miedo y a la huida. Todo hombre, salvo aquel que ha forzado a los suyos a hacer de héroes en su nombre. No tiene perdón la cobardía de aquel que ordenó a sus subordinados morir como guerreros de la patria humillada.

Isabel San Sebastián se hace una pregunta esencial, que cuándo el exmandatario catalán y su tropa van a estrenar el traje a rayas horizontales:

Ignacio Camacho resalta la astracanada vivida en los últimos tiempos con Puigdemont:

Manuel Marín considera que lo de Puigdemont, lejos de ser un delirio, es una una cuestión de soberbia deliberada:

El delirio puede ser causa atenuante, o incluso eximente, en un juicio penal. Pero esto ya no es un delirio. Es el sumun de una soberbia racional y deliberadamente elaborada. Señoría, magistrada Lamela, no lo dude hoy: esto ya es trabajo para Torrente, el brazo tonto de la ley. Puigdemont no merece menos.