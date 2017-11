Carlos Herrera contra la prensa anglosajona: "Siempre hay algún cretino del New York Times que admite un artículo de Oriol Junqueras"

El 'exvicepresident' catalán Oriol Junqueras anuncia este 1 de noviembre 2017 en 'The New York Times' el nacimiento "de la República Catalana". En un artículo de opinión titulado 'Cataluña no dará marcha atrás', Junqueras considera esta proclamación "de independencia" como un "hito histórico". --Cataluña no dará marcha atrás--

Primero, se queja de que los catalanes han estado soportando "durante años" un esfuerzo constante "contra nuestro autogobierno" y medidas legislativas -cuando no "presión directa"- para favorecer la marcha de las empresas de Catalunya."Este daño es parte de una estrategia a largo plazo del gobierno español. Ha dictado decisiones de política arbitrarias y caprichosas", lamenta.

"Muchas veces, y de muchas maneras, hemos tratado de defender nuestros derechos, pero el gobierno español nunca ha escuchado; siempre hemos encontrado el mismo muro de incomprensión y rechazo. El gobierno español solo quiere obediencia servil", opina, antes de denunciar en este rotativo estadounidense las cargas del 1-O. "Y aquí es donde trazamos la línea, porque subrayar la dignidad y validar la voluntad de la gente no podía esperar por siempre"

"En una batalla por la autodeterminación y el reconocimiento de los derechos, uno no gana con el primer golpe, especialmente contra un estado tan dispuesto a que su maquinaria golpee a millones de ciudadanos solo porque quieren votar. No importa lo que diga Madrid, Carles Puigdemont y Carme Forcadell siguen siendo el presidente y la presidenta del Parlament, respectivamente", zanja, antes de avisar de que "el valor que este país ha demostrado es tan esclarecedor y tan fuerte que, tarde o temprano, dará como resultado la consolidación de una República de Cataluña plena".

Y Carlos Herrera le estaba esperando, vaya si no. En su editorial en 'Herrera en COPE' este 2 de noviembre de 2017 le ha dado no a Junqueras sino al NYT, la biblia progre de los norteamericanos: