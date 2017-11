La Razón le mete un estacazo al ABC por su "mentiroso" editorial del 'Día de los Difuntos'

Guerra en el papel. La Razón ha saltado este 2 de noviembre de 2017 a la yugular de ABC por el editorial que se marcó el 1 de noviembre de 2017 en el que acusaba al diario de Atresmedia poco menos que de las siete plagas bíblicas.

Así se expresaba el diario de Vocento para sacudirle a su competidor:

Detallaba que:

Y concluía:

La Razón, ante ese editorial, se lanzó a tumba abierta:

Negando la realidad no se consigue eliminar la verdad de los hechos, sólo su ocultación. La realidad pervivirá, se niegue o no. Es el peor síntoma para que una empresa deje de gestionarse correctamente. Parece que el grupo Vocento ha entrado en esta dinámica destructiva cuando decide atacar a su máximo competidor. Lo peor que le puede pasar a un medio de comunicación es que sus ventas, es decir, el número de lectores, esté por debajo de lo que cree, dice o difunde. Pero dada su persistencia en el engaño y la manipulación informativa, nos vemos obligados a responder a un editorial publicado ayer en ABC.

Y empieza aclarándole varios aspectos, empezando por el de la imputación a Marhuenda:

Mienten cuando dicen que directivos de LA RAZÓN están imputados en algún caso que tenga que ver con influir en decisiones políticas. En esto también se han quedado anticuados, porque ya no existe el término «imputar», sino que se denomina «investigar». Pero no sólo eso, sino que deben utilizar una bola de cristal para redactar sus informaciones, ya que imputaron cuando todavía nadie está imputado. Con estos antecedentes, no sorprende que un periódico en franco retroceso como «Abc» optara por publicar un editorial tan inconsistente y falso en sus acusaciones en un día tan señalado como el de Difuntos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, reconoció que no había habido ningún tipo de presión de este diario y de sus directivos. En apenas 48 horas, la Audiencia Nacional sobreseyó el caso. Parece que «Abc» quiso ocultar esta información a sus lectores, como también utilizó el nombre de algunos encausados queriendo vincular sus negocios privados con esta cabecera.