El descomunal destrozo que Felipe González le hace al cobarde Puigdemont en las páginas de El País

Felipe González ya está de vuelta de todo. Al estilo del mejor Corcuera tertuliano, el expresidente del Gobierno de España se despacha a gusto en una entrevista a El País este 4 de noviembre de 2017.

González, que se encuentra de gira por tierras argentinas, no ahorra adjetivos contra la fuga belga del expresidente catalán, Carles Puigdemont:

Ojalá no se moleste por lo que voy a decir. Me parece un acto de cobardía, casi de vodevil que deja a los pies de los caballos a sus seguidores y a más de la mitad de su Gobierno porque el gran argumento de la magistrada sobre el riesgo de fuga no tiene que explicarlo mucho, ya se lo da solo el señor Puigdemont. Es uno de los que habla todos los días, hoy se lo he escuchado decir, de una democracia del siglo XXI.