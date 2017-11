Ussía se pitorrea de las feministas y denuncia que Aguirre le puso la mano en la rodilla en 1972

Alfonso Ussía no acaba de creerse tanta denuncia glamurosa de acoso sexual de hechos que acontecieron hace varias décadas. Las hordas feministas ya se le echaron encima cuando se preguntaba si la chica acosada por Dustin Hoffman tiene ahora 49 años...no ha tardado demasiado en denunciarlo? --Las hordas de feminazis y los 'progres' del 'HuffPost' caen sobre Alfonso Ussía--

Ahora le toca a él denunciar una traumática situación que le tocó vivir tras ser derrotado en un partido de tenis en 1972: una desconocida Esperanza Aguirre le puso la mano izquierda en la rodilla para consolarle por la derrota. Así lo hace en una columna publicada este 8 de noviembre de 2017 en La Razón titulada 'Rodilla acosada' que no gustará a las sensibles jaurías feminsitas.

Ussía en estado puro.

El partido de tenis fue con el tenista donostiarra Iñaqui Bengoechea:

"Después de un trepidante partido con el gran tenista donostiarra Iñaqui Bengoechea, tuve una bola de partido a mi favor y con turno de saque. De mi raqueta «Maxply» salió disparada la bola hacia el cuadro receptor de Bengoechea. Éste, con un extraño movimiento, me devolvió la bola con un churro de dejada. Sentí harto dolor. Tres juegos más tarde Bengoechea me vencía en aquellos memorables treintaydosavos de final. Abochornado por mi derrota injusta, antes de acudir al vestuario, me tomé una bebida refrescante en la terraza. Me senté junto a Esperanza Aguirre que había asistido al gran encuentro y aplaudido todas mis intervenciones. Me adivinó tan apesadumbrado, que cariñosamente me palmeó con su mano izquierda mi rodilla derecha mientras me animaba. -Has jugado muy bien y aquí no se acaba el mundo. No te preocupes «Vipi» - así me llamaba -, sigue como hasta ahora, y un próximo verano serás el campeón del «Olegario Arbide»-. Dicho esto, que en aquellos momentos agradecí sin reservas, insistió en palmearme la rodilla.