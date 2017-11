La hipocresía de Forcadell es tan ancha que en ella caben la chulería callejera y la cobardía más absoluta

Entre el enchironamiento de Carmen Forcadell, la que fuese presidenta del Parlamento de Cataluña y máxima exponente de provocar la aprobación de la DUI, y la inacción gubernamental el 8 de noviembre de 2017 con motivo de la huelga en Cataluña, se mueven este 10 de noviembre de 2017 las tribunas y editoriales de la prensa de papel

Federico Jiménez Losantos hace, en las páginas de El Mundo, un símil acertadísimo sobre la inacción del Gobierno con los piquetes separatistas en la huelga del 8 de noviembre en Cataluña:

El editorial de El Mundo sacude a Carmen Forcadell por hipócrita, cobarde e indigna:

Su hipocresía es tan ancha que en ella cabe la arenga callejera contra las instituciones democráticas y el susurro exculpatorio ante el juez del Supremo. «La declaración de independencia fue un acto simbólico», trató de justificarse la misma que instó a Mas a poner las urnas de un referéndum ilegal; la misma que convirtió la Diada en la coreografía de una exclusión en marcha; la misma que alentó siempre el odio a una España que desconoce. Lo cierto es que ayer se apresuró, tan pronto como escuchó la petición fiscal de prisión, a plegarse a la ley, a acatar la aplicación del artículo 155 y a abandonar la política o renunciar «a cualquier actuación fuera del marco constitucional». Así lo hizo la líder del movimiento insurreccional, la misma que prometió que nunca daría «ni un paso atrás». No cabe mayor demostración de indignidad: cae el telón de una gran mentira.

Santiago González también comenta el acongoje que le ha entrado a Forcadell y a los miembros de la Mesa del Parlamento catalán:

Forcadell y sus Corominas, Guinó y Anna Simó, reconocieron también que la payasada del 27 de octubre no tiene ningún valor jurídico, que a ver si no vamos a saber entender una broma, que lo que pasa es que el capullo de Puigdemont no tiene sentido del humor y que DUI quiere decir dispositivo intrauterino en la lectura de un disléxico.