Magistral lección de Historia Contemporánea de El País que hunde en la miseria a 'Cocomocho' y al 'macho alfalfa'

El proceso de independencia catalán salta por los aires y en mil fragmentos. Pero no se ilusionen, la noche del 21 de diciembre de 2017, cuando se hayan contado los votos, puede que de nuevo vengan los separatistas con el pegamento y traten de pegar los pedazos desperdigados.

Desde luego, este 12 de noviembre de 2017 los editoriales y tribunas de papel no están por la labor de creer que el separatismo en Cataluña vaya a desaparecer como por arte de magia.

El editorial de El Mundo es claro a la hora de exponer cómo el separatismo se está fraccionando:

Fernando Sánchez Dragó exige romper relaciones con Bélgica a cuenta del apoyo que está dando al prófugo Puigdemont:

Arcadi Espada cree que las cosas en Cataluña no cambiarán mientras persistan actitudes como las del bailón Iceta:

ABC avisa del riesgo que supone el papel de Podemos en Cataluña, especialmente tras las elecciones del 21 de diciembre de 2017:

Es posible que el 21-D por la noche no haya en el Parlament una mayoría absoluta separatista, pero sí la habrá, salvo que fallen todas las encuestas, contra la Constitución y a favor del derecho a la autodeterminación. Esta será la segunda fase del conflicto catalán, su exportación al resto de España de la mano de una extrema izquierda -la de Ada Colau y Pablo Iglesias- revisionista y revanchista, que comparte con los separatistas el objetivo de derogar como sea el orden constitucional.

Antonio Burgos le mete una buena sacudida al Gobierno por ponerse de perfil a la hora de aplicar en todo su rigor el artículo 155 en Cataluña:

¿Qué están haciendo en Cataluña con el 155 los que tanto alardearon de aplicarlo? ¿Sirve para algo? Que se lo pregunten al viajero del Ave que se quedó en tierra en Sants. Cuando los jornaleros del SAT ocuparon las vías del Ave en Sevilla, a la Policía Nacional les duraron dos minutos, y los trenes salieron a su hora. Claro, no había 155 por medio y no había que ponerse de perfil, como está haciendo el Gobierno en Cataluña, sin cambiar nada. Pues que se acuerden de sus votantes y no se olviden de Lorca y de Antoñito el Camborio. El PP pueden acabar en Cataluña y en España como El Camborio: «Y se murió de perfil». Ante el cabreo de su electorado, 155 son los votos de sus leales que a este paso le van a quedar para las próximas generales.