El cobardón y pecador 'Puigdemoor de la Pradera' se arruga y dice que hay alternativas a la independencia

Seguimos a vueltas con el tema catalán. Ahora, después de todo lo que se armó con la aprobación de las leyes de desconexión, el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 o la Declaración Unilateral de Independencia, llegan los separatistas y dicen que Cataluña no estaba preparada para ese proceso. Los columnistas le ponen fino por recular ahora que tiene a más de medio Gobierno enchironado.

Federico Jiménez Losantos, en El Mundo, le dice claramente a Podemos que los españoles ya están perfectamente conectados a España, que quienes están desconectados son ellos, los de la tropa de Pablo Iglesias:

Raúl del Pozo tiene claros los motivos por los que crece Ciudadanos en las encuestas y el resto de partidos se estacan o caen notablemente:

El editorial de ABC denuncia que la Generalitat catalana usó el dinero destinado a fines sociales para fomentar el separatismo:

José María Carrascal critica los bandazos ideológicos de la alcaldesa de Barcelona:

Quien se lleva la palma en este baile de máscaras es Ada Colau, que en un doble salto mortal se ha deshecho de los socialistas y se acerca al nacionalismo. ¿Es la alcaldesa de Barcelona independentista o no? Pues no y sí, como ella misma dice, al ser, sobre todo, «colauista».

Rosa Belmonte no parece estar muy de acuerdo con la pésima gestión de la alcaldesa Ada Colau:

Antonio Burgos se parte la caja con Carles Puigdemont:

Nos creíamos que el autoproclamado presidente de la República Independiente de Cataluña, el prófugo de la Justicia que se najó a Bruselas, era un tal Carles Puigdemont Casamajó. Pero no: era Puigdemor de la Pradera. No un esperpento de Valle-Inclán, sino un personaje de chiste de Chiquito.

Para Ignacio Camacho, no vale que Puigdemont y comparsa reconozcan que no se daban las condiciones para que se proclamase la independencia:

El que la hace la paga; hay responsabilidades que depurar, consecuencias que afrontar y culpas que no pueden quedar sin castigo. No basta con decir que no ha pasado nada porque han pasado muchas cosas y tienen que ocurrir muchas más: para empezar, los principales autores del estrago han de comparecer en juicio. Y aunque su gente les perdone la estafa, las urnas de diciembre no los van a absolver de los delitos que hayan cometido.